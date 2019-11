ARTIGO COM VÍDEO – O rugby XV feminino é atração na Oceania nesta semana, com as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021. Já classificadas, Austrália e Nova Zelândia entraram em campo com suas seleções de desenvolvimento, enquanto Fiji, Samoa, Tonga e Papua Nova Guiné jogam por uma vaga direta no Mundial e uma na Repescagem.

Lautoka, em Fiji, é a sede dos jogos e o pontapé inicial foi dado na segunda-feira, com Samoa conquistando grande vitória por 65 x 12 sobre a Papua Nova Guiné. Já Fiji perdeu para as neozelandesas por 53 x 00. O jogo entre Tonga e as australianas foi cancelado por conta de um caso de sarampo no time tonganês. Os jogos retornam na sexta.

Oceania Rugby Women’s Championship – Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 – em Lautoka, Fiji

Samoa 65 x 12 Papua Nova Guiné

Nova Zelândia Desenvolvimento 53 x 00 Fiji

Austrália Desenvolvimento x Tonga – cancelado

Dia 22/11 – Tonga x Papua Nova Guiné

Dia 22/11 – Nova Zelândia Desenvolvimento x Austrália Desenvolvimento

Dia 22/11 – Samoa x Fiji

Dia 26/11 – Nova Zelândia Desenvolvimento x Papua Nova Guiné

Dia 26/11 – Austrália Desenvolvimento x Samoa

Dia 26/11 – Fiji x Tonga

Dia 30/11 – Finais