ARTIGO COM VÍDEOS – Começou! No último fim de semana, teve início nos Estados Unidos a terceira temporada da Major League Rugby e logo com a reedição da grande final de 2019, entre San Diego Legion e Seattle Seawolves. Desta vez, no entanto, o San Diego deu o troco e triunfou por 33 x 24, em jogo empolgante, que não decepcionou.



Quem também brilhou foram os canadenses do Toronto Arrows, que venceram fora de casa o Austin Gilgronis. O brasileiro Nelson não esteve em campo desta vez por Austin, enquanto o uruguaio Manuel Diana foi destaque dos Arrows com um dos tries do triunfo.



Destaque ainda para os times debutantes. Jogando em Las Vegas (sede neutra), o New England Free Jacks fez seu primeiro jogo de MLR vencendo o United New York por 34 x 14, em jogo marcado pela sempre grande rivalidade esportiva entre Boston (New England) e Nova York. O francês Mathieu Bastareaud debutou pelo time novaiorquino.



Outros dois times também debutaram na MLR. O Old Glory DC, de Washington, fez sua primeira partida na história da competição sendo derrotado pelo New Orleans Gold por 46 x 13. “Beast” Mtawarira não esteve em campo ainda pelo Old Glory.

Week 1 / Try of the Week⁣

The @RhinoRugbyUSA Try of the Week comes from Liam Steel of the @NEFreeJacks. The epic try began with Beaudein Waaka breaking through @rugbyunitedny’s defense and connecting with Sam Beard and Steel to send Steel over the try line!⁣#NEvNY #MLR2020 pic.twitter.com/0I6RGNkPXb

— Major League Rugby (@usmlr) February 10, 2020