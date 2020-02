ARTIGO COM VÍDEOS – Carnaval animado na Major League Rugby norte-americana! Apenas duas equipes fecharam a terceira rodada invictas: os californianos do San Diego Legion (que chegou a 100% de aproveitamento, com 3 vitórias bonificados) e os canadenses do Toronto Arrows.

O San Diego venceu por 30 x 21 o New England Free Jacks, em jogo de 4 tries a 3.



Já o Toronto se impôs fora de casa sobre o atual campeão Seattle Seawolves, com o ponta Moor marcando dois tries para os visitantes.



Outro time que brilhou fora de casa foi o United New York, que bateu o Atanta por 22 x 19 com Bastareaud marcando try, em jogo que teve arbitragem do brasileiro Henrique Platais.



Triunfo fora de casa também para o New Orleans Gold sobre o Colorado Raptors: 27 x 20, com o argentino Julián Dominguez fazendo try.



Fechando a série dos visitantes vencedores, o Old Glory DC bateu o Houston Saber Cats por 22 x 13.



Por fim, Utah Warriors e Austin Gringonis (que ainda não teve o brasileiro Nelson em campo) empataram em 20 x 20 no Texas, com direito a try do craque neozelandês Frank Halai para Austin.



Major League Rugby – Liga norte-americana 2020

- Continua depois da publicidade -

Colorado 20 x 27 New Orleans

Austin 20 x 20 Utah

Houston 13 x 22 DC

Seattle 17 x 39 Toronto

Atlanta 19 x 22 New York

San Diego 30 x 21 New England