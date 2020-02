Nesse sábado, o estádio do Racing, em Paris, foi o palco para o novo Super Sevens francês, nova competição de sevens envolvendo os clubes do Top 14, além de 2 convidados: os combinados do Barbarians Franceses e do Monaco, o clube de futebol, que agora tem rugby sevens.

O Monaco, comandado pelo ídolo do rugby francês Fréd Michalak, convidou ninguém menos que os irmãos Daniel e Felipe Sancery, da seleção do Brasil, e ambos fizeram bonito. O torneio foi um mata-mata simples entre os 16 times a partir das oitavas de final.

Nas oitavas de final, o Monaco largou com tudo, vencendo o Brive por 17 x 12. Mas os monegascos perderam nas quartas de final contra o Stade Français, 26 x 19.

Ainda na competição, nas semis pelo 5º lugar, o Monaco acabou derrotado nas oitavas pelos Barbarians por 33 x 28, mas Daniel Sancery cravou seu try. Já na decisão do 7º lugar, o Monaco venceu o Agen por 35 x 18, fechando sua campanha. O grande campeão foi o Racing, que festejou em casa ao vencer o Pau por 28 x 12.

