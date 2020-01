De acordo com reportagem do Diário do Grande ABC, a cidade de Santo André, no ABC Paulista (Grande São Paulo), poderá ser o palco para uma “liga de rugby”.

A Confederação Brasileira de Rugby realizou visita ao Estádio Bruno José Daniel, estádio municipal da cidade, onde o clube local de futebol, o “Ramalhão”, manda seus jogos, com o intuito de avaliar a possibilidade de ter jogos da franquia brasileira da Superliga sul-americana (SLAR) por lá.

A reportagem não mencionou o Corinthians e, apesar de ter sido anunciado pela SLAR e pela CBRu, ainda não houve manifestações oficiais do clube sobre o tema. Com isso, o uso da estrutura do Corinthians pelo rugby não está ainda confirmada e a CBRu vai avaliando alternativas.

O estádio de Santo André já recebeu uma vez a Seleção Brasileira, que enfrentou o México lá em 2013 em amistoso.