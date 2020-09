Tempo de leitura: 2 minutos

A SANZAAR é a entidade que cuida da gestão do Super Rugby e do Rugby Championship, unindo as federações de Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina. O fim do Super Rugby como o conhecemos vem colocando em questão o futuro do rugby profissional da região e a SANZAAR acaba de reconhecer que tal processo está em curso e que um novo torneio, o Super 8, poderia ser uma resposta para o futuro da aliança entre os quatro países – bem como do Japão.

Is this the end for Super Rugby? Sanzar CEO Andy Marinos admits the competition has lost its appeal and may not be back in future.https://t.co/eXybws6h0f — SA Rugby magazine (@SARugbymag) August 31, 2020



Nesta semana, o CEO da SANZAAR, Andy Marinos, deu declaração importante reconhecendo os desdobramentos do fim do Super Rugby, precipitado pelas decisões recentes da federação da Nova Zelândia. Marinos deixou claro que é necessário manter a cooperação entre os quatro países de algum modo e que o Super 8 poderá ser o caminho para garantir que no nível abaixo das seleções nacionais os cinco países se mantenham unidos, mesmo que optem por desenvolverem ligas mais regionalizadas.

O Super 8 é uma proposta de competição feita pela federação da Austrália que colocaria em campo os primeiros colocados de ligas de Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Japão e Argentina (América do Sul). No momento, Austrália e Nova Zelândia negociam uma liga conjunta na Oceania, ao passo que o Japão trabalha na consolidação de sua própria liga profissional. Já a África do Sul vem negociando a migração de suas equipes para o PRO14 europeu, o que poderia ser um entrave para um futuro Super 8, por conta das diferenças entre o calendário europeu e os calendários de Oceania e Ásia. Por sua vez, a Argentina ainda não tem clareza sobre seu futuro, com a SLAR, a liga profissional sul-americana, oferecendo uma possibilidade ao rugby do país.

O dirigente ainda comentou sobre a necessidade de se avançar com um calendário global para o rugby e que crê que um acordo será alcançado.