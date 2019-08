O Campeonato Paulista Série B caminha para a antepenultima rodada e já pode confirmar os classificados para as semifinais caso os únicos invictos – Engenharia Mackenzie e São Carlos – vençam seus duelos contra Jaguars e Lechuza, respectivamente.

Jogando em casa, o São Carlos recebe o Lechuza, que após ser campeão do Paulista C, permanece no meio da tabela com duas vitórias e três derrotas, diferente do São Carlos que até o momento é junto com o Engenharia Mackenzie os únicos invictos do torneio, diferença apenas na quantidade de pontos bônus conseguidos nas partidas: apenas duas vezes o São Carlos obteve ponto bônus, enquanto os engenheiros conseguiram em cinco dos seis jogos realizados. Além dos pontos, os rinocerontes tem o artilheiro absoluto do campeonato com o segundo centro Luis Cameirão com 94 pontos – sendo 33 pontos apenas no jogo contra o Urutu! – e deverá continuar sendo a grande arma da linha de São Carlos.

Em São João da Boa Vista, os Tucanos, embalados após vitória contra o Lechuza na última rodada por 25×37, jogando em Sorocaba, recebe o rejuvenecido Rio Branco, terceiro colocado do campeonato com 21 pontos, 8 a mais que a equipe da casa. O confronto não é direto, mas poderá determinar os rumos de ambas as equipes no futuro da competição: Rio Branco está sendo perseguido de perto pelo Piratas com 17 pontos e precisa se distanciar dos rivais para garantir lugar nas semis; já o Tucanos segue na recuperação e precisa da vitória para seguir com chances de classificação.

Na capital, para fechar o sábado, o Urutu recebe na Arena Paulista o São Bento. Ambas as equipes enfrentam uma temporada irregular e não conseguiram encaixar o seu melhor rugby de forma consistente. O momento, no entanto, é do Urutu, que conseguiram uma vitória sonora diante do Jaguars em Jaguariúna, e vêm embalados para o confronto em casa e deixar a desconfortável antepenultma posição na tabela, podendo até incomodar os rivais chegando ao quinto lugar. O São Bento tenta se reerguer após sofrer uma dura derrota diante dos Piratas fora de casa por 65×14. Mas também foi em casa, na Arena Paulista, que o São Bento aplicou o seu maior placar – e um dos maiores da Série B também – na vitória por 50×14 em cima do Jaguars, indicando que há muita familiaridade no local de jogo e boas lembranças para ir atrás do resultado positivo.

No domingo, no último jogo da rodada, o Jaguars recebe o Engenharia Mackenzie, na batalha entre o lanterna e o líder. O confronto de extremos será uma das últimas oportunidades do Jaguars tentar escapar da lanterna, sendo que enfrentará apenas a metade de cima da tabela até o final da temporada regular. Já o Engenharia Mackenzie, líder invicto com 29 pontos e com Josué Bennati na vice-artilharia, com 66 pontos, pode confirmar sua vaga na semifinal caso obtenha a vitória fora de casa.

Campeonato Paulista Série B – Semana 13

Dia 03/08/2019 às 15h – São Carlos X Lechuza

Árbitro: João Pantano

Auxliares de linha: Gabriel Perri e Luís Bergamasco

4º árbitro: Marcela Coffacci

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 03/08/2019 às 15h – Tucanos X Rio Branco

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxliares de linha: Fernando Zemann e Luciano Sampaio

4º árbitro: Karol Fusco

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 03/08/2019 às 17h – Urutu X São Bento

Árbitro: Renato Scalércio

Auxliares de linha: Murilo Bragotto e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Isabela Bijotti

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 04/08/2019 às 10h – Jaguars X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxliares de linha: João Pantano e Guilherme Zaparoli

4º árbitro: Guilhemre Wadt

Local: Parque Florianópolis – Jaguariúna, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 29 6 6 0 0 5 0 235 101 134 São Carlos São Carlos 26 6 6 0 0 2 0 164 49 115 Rio Branco São Paulo 21 6 4 0 2 3 2 172 119 53 Piratas Americana 17 6 3 0 3 4 1 209 147 62 ABC Santo André 15 6 3 0 3 3 0 155 192 -37 Tucanos São João da Boa Vista 13 6 2 0 4 2 3 133 146 -13 Lechuza Sorocaba/Votorantim 11 5 2 0 3 3 0 152 169 -17 Urutu São Paulo 11 6 2 0 4 2 1 138 178 -40 São Bento São Paulo 6 5 1 0 4 2 0 121 226 -105 Jaguars Jaguariúna 4 6 0 0 6 2 2 130 279 -149

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto