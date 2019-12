No próximo dia 7, sábado, o São Carlos, via seu Projeto Descobrindo o Rugby (PDR), realizará seu 1º Torneio Erick Jamantinha. O torneio, cujos participantes são os jovens alunos do PDR, é uma homenagem a Erick Zanderin Sabadini, atleta do São Carlos e um dos grandes incentivadores da base da equipe e que faleceu no ano de 2017.

Foram convidadas a participar dessa primeira edição as equipes do Rinos Diadema City Rugby (Diadema) e do Instituto Cobra Caninana – Guariba Rugby (Guariba). As partidas acontecerão nas categorias feminina (M16 e M18) e masculino (M14, M16 e M18) no Campo de Água Vermelha a partir das 13h. A entrada é gratuita!

“Os alunos se esforçaram o ano todo para chegar aqui em condições de estrearem no campo como equipe representando o Rugby São Carlos. E o Torneio Erick Jamantinha vem justamente para coroar esse momento e todo nosso trabalho no Projeto Descobrindo o Rugby”, comentou Rafael Chagas, Coordenador das Categorias de Base e do Descobrindo o Rugby. “Além da prática do rugby, o Projeto e o Torneio querem dar aos alunos a oportunidade de vivenciarem os valores do rugby: amizade, respeito, solidariedade, espírito esportivo e integridade”, finalizou Chagas.

O treinador do Projeto, Jean Ferrarini, também comentou sobre o Torneio: “Acredito que serão bons jogos. Os alunos começaram há 9 meses, muitos sem conhecer o rugby, mas evoluíram muito rapidamente e hoje estão em condições de enfrentar o desafio”.

Os treinos do Projeto Descobrindo o Rugby são gratuitos e acontecem no Campo do Chico Preto (ao lado da Pista de Skate), todas as terças-feiras, às 16h, e quintas-feiras, às 16h45. Garotos e garotas, dos 13 aos 17 anos, podem participar independentemente de conhecerem ou não o esporte.

A Prefeitura Municipal de São Carlos e a KNN Idiomas patrocinam o Projeto Descobrindo o Rugby e o Torneio Erick Jamantinha – que também conta com o apoio de Lucas Ruiz Fotografias e DJ Evandro Pimentel.