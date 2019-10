Florianópolis recebeu neste fim de semana a 2ª etapa do Super Sevens, o Brasileiro Feminino, com o torneio catarinense recebendo somente jogos da 1ª divisão, isto é, as 8 melhores equipes do país.

Ainda com o torneio sem as atletas das Yaras, a primeira fase foi muito disputada. Campeão da primeira etapa, o Band Saracens ficou em segundo lugar do Grupo A no sábado, com derrota para o São José, que acabou como o único time invicto. Já o Grupo B foi decidido nos detalhes, com o Melina ficando em primeiro lugar após perder na abertura para o Desterro, mas recuperando-se com triunfos sobre Delta e Niterói. O Desterro acabou em segundo lugar, perdendo para o Niterói, mas vencendo as piauienses do Delta.

Campeão nacional de 2018, o Niterói realmente sentiu a falta de algumas atletas chave e ficou de fora das semifinais, ao perder no domingo nas quartas para o Band Saracens, no duelo das melhores do ano passado. O Desterro fez sua melhor campanha, aproveitando o fator casa para despachar o Curitiba em outra quarta de final, ao passo que o Melina eliminou o Charrua e o São José teve trabalho para vencer o Delta.

Nas semis, a campanha perfeita das joseenses seguiu, com vitória para cima do Desterro, 19 x 12, enquanto o Melina deu o troco sobre o Band na reedição da final da primeira etapa, vencendo desta vez por 14 x 00.

Porém, não foi agora que o time do Mato Grosso conseguiu seu título. O São José triunfou em uma final de tirar o fôlego, vencendo por 17 x 15 na decisão. As joseenses abriram frente e seguraram a reação do Melina, que fez o try que poderia ter lhe dado o empate, mas a conversão crucial acabou perdida. O São José segue na terceira posição geral, mas a briga ficou alucinante pelo primeiro posto, com o Band se mantendo em primeiro, apenas 1 ponto acima do Melina, que também tem apenas 1 ponto a mais que as joseenses.

Super Sevens Feminino – 1ª divisão – 2ª etapa

Dias 26 e 27/10/2019

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia Horário Clube vs Clube Grupo/Fase 26/10/2019 11h00 Band Saracens 32 X 00 Charrua Grupo A 26/10/2019 11h20 São José 29 X 00 Curitiba Grupo A 26/10/2019 11h40 Melina 07 X 10 Desterro Grupo B 26/10/2019 12h00 Niterói 14 X 12 Delta Grupo B 26/10/2019 12h40 Band Saracens 22 X 00 Curitiba Grupo A 26/10/2019 13h00 São José 36 X 00 Charrua Grupo A 26/10/2019 13h20 Melina 22 X 00 Delta Grupo B 26/10/2019 13h40 Niterói 07 X 00 Desterro Grupo B 26/10/2019 14h20 Band Saracens 12 X 17 São José Grupo A 26/10/2019 14h40 Curitiba 12 X 07 Charrua Grupo A 26/10/2019 15h00 Melina 29 X 00 Niterói Grupo B 26/10/2019 15h20 Delta 10 X 12 Desterro Grupo B 27/10/2019 09h00 São José 10 X 00 Delta Quartas de final 27/10/2019 09h20 Melina 26 X 05 Charrua Quartas de final 27/10/2019 09h40 Band Saracens 29 X 07 Niterói Quartas de final 27/10/2019 10h00 Desterro 24 X 00 Curitiba Quartas de final 27/10/2019 10h40 Charrua 00 X 19 Niterói Semifinal 5º lugar 27/10/2019 11h00 Delta 24 X 00 Curitiba Semifinal 5º lugar 27/10/2019 11h20 Melina 14 X 00 Band Saracens Semifinal 27/10/2019 11h40 São José 19 X 12 Desterro Semifinal 27/10/2019 12h20 Charrua 12 X 07 Curitiba Disputa de 7º lugar 27/10/2019 12h40 Delta 14 X 17 Niterói Disputa de 5º lugar 27/10/2019 13h00 Band Saracens 25 X 12 Desterro Disputa de 3º lugar 27/10/2019 13h20 Melina 15 X 17 São José FINAL

Classificação geral