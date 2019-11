ARTIGO COM VIDEO – O São José é decacampeão brasileiro! Em jogo emocionante, a equipe joseense venceu a Poli, por 29 a 19, na tarde deste sábado, 23, no CT Ange Guimerá, em São José dos Campos e faturou o título do Super 13, o Campeonato Brasileiro de Rugby XV. A equipe do Vale do Paraíba volta a conquistar o principal troféu nacional da modalidade após quatro anos.



Com muita vontade por parte dos dois lados, a partida começou intensa, e logo no começo os visitantes abriram o placar com try de Jaco, sem conversão. Rapidamente, os joseenses reagiram e na metade da etapa inicial, Bomber e Leonel cruzaram o in goal e viraram o marcador. Ainda antes do fim do primeiro tempo, mais um try pra cada lado: Muller para a Poli e Vanzinha para o São José.

Com nove pontos de desvantagem, os paulistanos começaram a segunda etapa em busca do try, e conseguiram, com Beukes, porém, logo na sequência, Daniel Sancery respondeu na mesma moeda, mas sem a conversão, o que deixou o placar em 26 a 19. Com uma atuação brilhante da defesa, os donos da casa seguraram a pressão da Poli, e com um penal de Tanque, já na reta final da partida, o São José Rugby confirmou a vitória e o décimo título nacional.

Os Caipiras encerram o torneio com uma campanha de oito vitórias e apenas um revés. O São José Rugby reafirma o posto de principal equipe brasileira do século na modalidade, com a conquista dez títulos em um período de 19 anos. Com a conquista do décimo troféu, os joseenses ficam apenas três atrás do SPAC, que ainda é o maior campeão brasileiro de rugby XV da história.

29 19

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Assistentes: Renato Scalercio e Natasha Olsen

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

Ano Campeão 1964 SPAC 1965 SPAC 1966 SPAC 1967 SPAC 1968 SPAC 1969 SPAC 1970 São Paulo Barbarians 1971 São Paulo Barbarians 1972 FUPE 1973 Medicina 1974 SPAC 1975 SPAC 1976* SPAC Niterói 1977 SPAC 1978 SPAC 1979 Niterói 1980 Alphaville 1981 Medicina 1982 Alphaville 1983* Niterói Alphaville 1984 Niterói 1985 Alphaville 1986 Niterói 1987 Alphaville 1988 Bandeirantes 1989 Alphaville 1990 Niterói 1991 Alphaville 1992 Alphaville 1993 Rio Branco 1994 Pasteur 1995 Bandeirantes 1996 Desterro 1997 Rio Branco 1998 Rio Branco 1999 SPAC 2000 Desterro 2001 Bandeirantes 2002 São José 2003 São José 2004 São José 2005 Desterro 2006 Rio Branco 2007 São José 2008 São José 2009 Bandeirantes 2010 São José 2011 São José 2012 São José 2013 SPAC 2014 Curitiba 2015 São José 2016 Curitiba 2017 Jacareí 2018 Poli 2019 São José 2020 - Ranking de campeões Cidade/Estado Títulos SPAC São Paulo (SP) 13 São José São José dos Campos (SP) 10 Alphaville Barueri (SP) 8 Niterói Niterói (RJ) 6 Bandeirantes São Paulo (SP) 4 Rio Branco São Paulo (SP) 4 Desterro Florianópolis (SC) 3 Curitiba Curitiba (PR) 2 Medicina São Paulo (SP) 2 São Paulo Barbarians São Paulo (SP) 2 Jacareí Jacareí (SP) 1 Pasteur São Paulo (SP) 1 Poli São Paulo (SP) 1 FUPE São Paulo (SP) 1

