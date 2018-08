Jacareí e São José não tiveram problemas para dominarem o Grupo A do Super 16, que está resolvido praticamente. O Jacareí colocou 106 x 00 sobre o BH, enquanto o São José guardou 70 x 06 contra o Guanabara.

Resta agora saber quem será o primeiro colocado da chave, com o Jacareí visitando o Guanabara e o São José encarando o BH. O Guanabara já está na terceira colocação e salvo do rebaixamento, enquanto o BH terá que jogar a Repescagem contra o rebaixamento diante do Niterói.

Jacareí centenário

Segundo placar com mais de 100 pontos no Super 16 de 2018. O Jacareí não deu nenhuma chance ao BH, que segue como o único clube com zero pontos na tabela de classificação.

Os Jacarés começaram mordendo forte e marcaram nada menos que 9 tries só no primeiro tempo. Cruzaram o in-goal Paulinho, Matias, Estrela duas vezes, Joel, Luck, Cruz, Carioca e Paulinho de novo. 57 x 00, contra um time mineiro que estava exausto de sua viagem.

Depois, na segunda etapa, Drudi correu para dois tries seguidos, Cruz e Luck também marcaram pela segunda vez cada, Matheus Cláudio deixou o seu e Luck e Cruz completaram seus hat-tricks (3 tries cada). 106 x 00, sem discussão.

São José despacha Guanabara

O Guanabara tinha um fio de esperança de ainda ir às quartas de final, mas o time carioca se despediu caindo por 70 x 06 em São José dos Campos contra um São José sem os irmãos Duque mas com os irmãos Sancery.

O jogo começou com troca de penais entre Grilo do São José e o Vinny do Guanabara. Mas logo os donos da casa mostraram força. Felipe Sancery, Bruno Rossi, Daniel Sancery e Diogo Borges (timaço) garantiram o bônus com 4 tries em questão de 25 minutos para o São José. Vinny reduziu de novo com penal para os cariocas, mas Daniel Sancery respondeu com o quinto try antes do intervalo para os paulistas, 32 x 06.

Na segunda etapa o Guanabara não aguentou mais a pressão e a porta se abriu de vez, com mais 6 tries para o São José: Caique, Diogo Borges mais uma vez, Caique de novo, Pirulito, Daniel Sancery de novo e Rafael Henrique liquidando a fatura.

Resultados

Dia 25/08/2018 às 13h30 – Jacareí 106 x 00 BH Rugby

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 25/08/2018 às 15h00 – São José 70 x 06 Guanabara

Árbitro: Braz Magaldi

Local: CT Ange Guimera – Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP