O rugby brasileiro está em clima de decisões. São José e Pasteur se encontrarão no Vale do Paraíba na semifinal do Super 13, o Campeonato Brasileiro, nesse sábado (2), om transmissão ao vivo pelo Facebook do São José, em parceria com a Arquibanca EC. O jogo é a reedição da grande final do Campeonato Paulista, que acabou com título do Pasteur, ao vencer em São José dos Campos por 22 x 21 em jogo dramático (clique aqui para relembrá-lo).

Quem vencerá a primeira semifinal do #Super13 nesse sábado? @saojoserugby ou @pasteur_rugby ? — Portal do Rugby (@portaldorugby) October 31, 2019

Este será o quarto confronto no ano entre os dois clubes e o São José leva a vantagem, com duas vitórias: 35 x 31 na primeira fase do Paulista e 35 x 15 na primeira fase do Brasileiro. Os joseenses buscam voltar à final nacional pela primeira vez desde seu último título, em 2015, ao passo que o Pasteur, da capital paulista, não disputa a final desde seu vice campeonato de 2013 – e não fatura o título do Campeonato Brasileiro desde 1994.

Os dois clubes mostram clara evolução em 2019 e ambos estão recheado de grandes nomes da Seleção Brasileira. O São José conta com os irmãos Duque e os irmãos Sancery, além de Stefano, Monstro e Michael Ilha, enquanto Caique é o principal desfalque, por lesão. Já o Pasteur conta com Bergo, Devon, Yan e Nelson. Trata-se de um embate poderoso entre um pack de forwards estrelado do lado paulistano com uma linha brilhante do lado joseenses, mas com qualidade notável dos dois times nas duas unidades.

Fernando Portugal, treinador do Pasteur, comentou as chances de seu time. “Acredito que tem tudo para ser um dos melhores jogos do Brasil, pra se jogar e pra se ver. Há motivos históricos e técnicos pra isso. São José e Pasteur são duas escolas de rugby com muita similaridade. Trabalham historicamente com categorias de base e tem tradição de revelar bons jogadores. Travam ano a ano batalhas nas categorias juvenis. Quando comecei a jogar já era assim. Tecnicamente jogam de maneira parecida, ou pelo menos gostam de um jogo rápido, dinâmico e com muitos passes. São duas equipes que procuram os espaços. Atualmente ambos tem muitos jogadores nas academias de Alto Rendimento da Confederação, o que eleva o nível da intensidade física e técnica da partida. Diferentemente do que aconteceu na final do Campeonato Paulista, quando as equipes não contaram com os jogadores da seleção, desta vez estarão ambas com força máxima e desta vez valendo a possibilidade de um título nacional que há 4 anos São José não vence e há 25 anos o Pasteur não vence. No entanto, São José jogará em casa e por isso é favorito para este jogo. Privilegiados serão os que entrarão em campo e aqueles que forem ao campo do São José assistir. É do tipo de jogo que alguém sempre espera em jogar”.

Duda Padilha, treinador do São José, também analisou. “Esperamos um jogo muito duro, o mais difícil do ano, com gostinho especial de revanche. Podemos esperar um jogo com os fixos muito bem trabalhados e planejados, partida extremamente tática, jogo estratégico com proposta de domínio territorial através da plataforma de chute, boas linhas de corrida e continuidade de jogo aberto, buscando deixar sempre a bola viva. Pasteur sempre teve uma ótima linha de passe, mas esse ano vem surpreendendo muito com os reforços no scrum, (sempre comentei com os amigos, que o Pasteur seria praticamente imbatível quando tivesse um fixo como tem o de hoje), aí está o resultado, uma equipe muito forte nas duas extremidades, jogo muito difícil para o São José, mas estamos trabalhando duro para nos divertir no final de semana. Onde o coração será o maior aliado no fim da partida”.

E agora, quem leva?

A outra semifinal, entre Poli e Farrapos, será no dia 9.

Dia 02/11/2019 às 15h00 – São José x Pasteur – Facebook do São José AO VIVO

Árbitro: Murilo Bragotto / Assistentes: Cauã Ricardo e

Lucas Santos

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP