Após quatro anos, o São José está novamente na final do Campeonato Brasileiro de Rugby XV, o Super 13. Para garantir a vaga na decisão, os joseenses venceram o Pasteur, por 30 a 23, em duelo disputado na tarde deste sábado, 2, no CT Ange Guimerá, em São José dos Campos. A partida marcou a reedição da última final do Campeonato Paulista, vencida pelos paulistanos.

Com muito equilíbrio, como era de se esperar, o duelo começou com uma troca de penais bem convertidos. Os joseenses acertaram dois e os visitantes um. O primeiro try do embate veio com Baiano, para os donos da casa, mas rapidamente Devon respondeu, na mesma moeda. Croffi chegou a empatar para os paulistanos, que cruzaram o in goal mais uma vez, porém, Tanque acertou outro bom chute e levou os mandantes para o vestiário vencendo por 16 a 13.

Na etapa final, o Pasteur veio em busca da virada, e conseguiu, com try de Yan. Mas os joseenses não desanimaram e foram atrás do resultado. Baiano, novamente, e Stefano anotaram tries e devolveram a vantagem no placar para os joseenses. Com tranquilidade, o time da casa administrou bem o marcador e mesmo com mais um try dos visitantes no fim, o time da casa garantiu a vitória por 30 a 23 e a classificação para a final.

Os Caipiras espera agora a definição do adversário na grande decisão do Campeonato Brasileiro de Rugby XV. No próximo sábado, 9, Farrapos e Poli vão se enfrentar em Bento Gonçalves, pela outra semifinal. A finalíssima está marcada para o dia 23 de novembro, em local ainda a ser definido. O São José busca o décimo título nacional da história do clube.

30 23

Dia 02/11/2019 às 15h00 – São José 30 x 23 Pasteur

Árbitro: Murilo Bragotto / Assistentes: Cauã Ricardo e Lucas Santos

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

Escrito por: Geisa Frutuoso