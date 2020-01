O rugby paulista masculino juvenil da Federação Paulista de Rugby já conta com seu calendário de competições para 2020, com novidades.

Para este ano, a categoria M20 foi suprimida, com o M18 passando a ser M19. As categorias M16 e M14 foram mantidas, com o M14 sendo uma categoria mista, permitindo que meninas joguem junto com os meninos. As competições serão as seguintes:

Abrindo o ano será realizado o Paulista de Sevens Juvenil, que passou do fim do ano para o início da temporada (categorias M19 e M16);

Na sequência, ao longo do primeiro semestre, os 4 clubes melhor estruturados na base – São José, Jacareí, Pasteur e SPAC – disputarão a Copa Diego Padilla de Rugby XV, em homenagem ao ídolo do rugby nacional, falecido no ano passado (categorias M19, M16 e M14);

Ainda no primeiro semestre terá início o Circuito Paulista de XV, circuito lançado no ano passado que oferece jogos em tempo reduzido a todos os clubes interessados (categorias M19, M16 e M14);

No segundo semestre, o Campeonato Paulista será disputado, com novos times interessados se somando aos times que jogaram a Copa Diego Padilla. A lista de participantes do Paulista Juvenil do segundo semestre será fechada apenas posteriormente (categorias M19, M16 e M14);

Paulista de Sevens Juvenil – M19 e M16



07 e 08 de março – M19;

14 e 15 de março – M16;

Copa Diego Padilla (Rugby XV) – M19, M16 e M14

M19

Dia Hora Local Mandante vs Visitante 28/03/2020 SPAC X Pasteur 28/03/2020 São José X Jacareí 25/04/2020 Pasteur X São José 25/04/2020 Jacareí X SPAC 09/05/2020 Jacareí X Pasteur 09/05/2020 São José X SPAC 16/05/2020 SPAC X Jacareí 17/05/2020 São José X Pasteur 30/05/2020 Pasteur X SPAC 30/05/2020 Jacareí X São José 20/06/2020 Pasteur X Jacareí 20/06/2020 SPAC X São José

M16

Dia Hora Local Mandante vs Visitante 28/03/2020 SPAC X Pasteur 28/03/2020 São José X Jacareí 25/04/2020 Pasteur X São José 25/04/2020 Jacareí X SPAC 09/05/2020 Jacareí X Pasteur 09/05/2020 São José X SPAC 16/05/2020 SPAC X Jacareí 17/05/2020 São José X Pasteur 30/05/2020 Pasteur X SPAC 30/05/2020 Jacareí X São José 20/06/2020 Pasteur X Jacareí 20/06/2020 SPAC X São José

M14

Dia Hora Local Mandante vs Visitante 28/03/2020 SPAC X Pasteur 28/03/2020 São José X Jacareí 25/04/2020 Pasteur X São José 25/04/2020 Jacareí X SPAC 09/05/2020 Jacareí X Pasteur 09/05/2020 São José X SPAC 16/05/2020 SPAC X Jacareí 17/05/2020 São José X Pasteur 30/05/2020 Pasteur X SPAC 30/05/2020 Jacareí X São José 20/06/2020 Pasteur X Jacareí 20/06/2020 SPAC X São José

Circuito Paulista Juvenil de Rugby XV (em tempo reduzido) – M19, M16 e M14

05 de abril – 1a etapa M19 e 1a etapa M14;

24 de maio – 1a etapa M16 e 2a etapa M14;

05 de julho – 2a etapa M19 e 2a etapa M16;

Campeonato Paulista Juvenil (Rugby XV) – M19, M16 e M14

Datas reservadas para as rodadas: