A Confederação Brasileira de Rugby lança este mês o primeiro projeto de Escola de Treinadores de Rugby com objetivo de unir a organização dos cursos World Rugby com a bagagem adquirida nos últimos anos pelo staff de Alto Rendimento da CBRu.

Desenhada para modificar a estrutura tradicional até hoje oferecida em formato de imersão de um ou dois dias este curso marca a união dos departamentos de Alto Rendimento e

Desenvolvimento da Confederação através da área de Treinamento e Educação com Certificação de 40 horas Brasil Rugby e World Rugby.

Iniciaremos com 3 escolas, sendo uma na capital, uma no vale e outra no interior (região de Campinas), em 8 encontros, explica Mauricio Migliano, Mille – coordenador de Treinamento e Educação da CBRu.

Os modelos de cursos ministrados até hoje foram todos em imersão que proporciona boas experiencias, porém entendemos que a escola aprofundará mais a teoria e prática que nos cursos anteriores. São Paulo iniciará este projeto, pois é o estado com maior quantidade de clubes/treinadores, residência da maioria do staff envolvido e assim, base para criar o piloto das escolas que lançaremos em outros estados no futuro. Complementa Mille.

ESCOLAS, DATAS, HORÁRIOS E ENDEREÇOS:

*****************************************************

São Paulo (Capital) – Quartas-feiras – De 18 março a 20 maio de 2020, 19h a 22:30h

Liceu Pasteur Rua Mairinque, 256, Vila Mariana, São Paulo – SP, 04037-020, Brasil – Inscrições

com Leandro Gevaerd: leandro.gevaerd@gmail.com

Vale do Paraíba – Segundas-feiras – De 16 março a 18 maio de 2020, 18h a 21:30h

CT CBRu São José dos Campos Rua Ambrósio Molina, 1090 – Eugênio de Melo, São José dos Campos – SP, 12247-000 – Inscrições com Gabriel Cenamo: gabriel.cenamo@brasilrugby.com.br

Interior (019) – Sextas-feiras – a definir

*****************************************************

PROCESSO DE MATRÍCULA

********************************************************

Contactar os organizadores locais acima.

Aguardar contato para efetivar a matrícula.

Pagar a taxa de matrícula de R$ 100,00.

Enviar comprovante de pagamento para o e-mail de contato após pré inscrição.

********************************************************

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

*****************************************************

Ser treinador de uma equipe

Ser indicado pela diretoria do clube com carta de indicação

Cumprir com 100% da carga horária e tarefas solicitadas ao longo do curso

*****************************************************

Objetivo do Curso:

O objetivo central do curso é formar treinadores com conhecimento, habilidade e atitudes alinhadas aos valores do esporte para garantir segurança, diversão, permanência e performance às equipes de rugby em que atuam.

O curso utilizará cursos de Coaching (Nível 1 e 2) World Rugby como ferramenta de apoio e

conteúdos complementares desenhados com a área de Alto Rendimento da CBRu.

Para o sucesso na certificação o participante deverá ter 100% de participação nos encontros presenciais, satisfatória performance para os pré-requisitos de certificação World Rugby, cumprimento das tarefas solicitadas e nas avaliações aplicadas ao longo do curso.

Conteúdo do Curso:

◦ Gerenciamento de Riscos

◦ Organização Institucional

◦ Liderança de Equipe – Staff & Jogadores

◦ Papel e perfil de Treinador de Rugby

◦ DIDÁTICA

◦ METODOLOGIA

◦ Avaliação, Planejamento e Desenvolvimento de Equipes e Jogadores:

◦ ANÁLISE DE VÍDEO

◦ ANÁLISE DE PRINCÍPIOS DO JOGO

◦ ANÁLISE DE JOGADORES

◦ Desconstruindo o Jogo de Rugby:

◦ HABILIDADES POSICIONAIS

◦ HABILIDADES FUNCIONAIS

◦ SCRUM

◦ LINE

◦ INÍCIOS E REINÍCIOS

◦ LEIS DO JOGO

FAQ

********************************************************

Devo participar de todos os encontros?

Sim, você deverá participar de todos os encontros na sede que fizer a sua matrícula.

Minha matrícula é para participação em qual das escolas?

Você deverá optar pela escola mais próxima de sua casa/clube para garantir a presença em

todos os módulos.

Quantas vagas em cada escolas?

Estamos disponibilizando Capital 20 vagas, Vale do Paraíba e Região de Campinas 16 vagas.

Qual a organização da escola? Carga horária, etc…?

A Escola de Treinadores tem o total de 40 horas de formação e 20 horas de estágio de avaliação.

As 40 horas estão divididas em:

• 28 horas presenciais: em 8 aulas semanais (módulos uma vez por semana com duração de

3:30h)

• 12 horas complementares de tarefas e atividades online entre os 8 encontros

• 20 horas de estágio de avaliação, com filmagens e/ou visitas consultivas do staff da CBRu

às sessões de treinamento do participante entre e/ou após os 8 encontros

Como será a certificação?

O participante receberá certificados World Rugby Coaching Nível 1, Nível 2 e S&C nível 1 e ainda o certificado BRASIL RUGBY TREINADOR RUGBY TREINADOR – C.

Como me inscrevo?

Primeiro passo: Escolha em qual escola pretende se matricular e contacte o representante local:

São Paulo (Capital) – Quartas-feiras – 19h a 22:30h Inscrições com Leandro Gevaerd:

leandro.gevaerd@gmail.com

Vale do Paraíba – Segundas-feiras – 18h a 21:30h Inscrições com Gabriel Cenamo:

gabriel.cenamo@brasilrugby.com.br

Região de Campinas – a definir