ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa teve troca de líderes em seu retorno após pausa para o Six Nations! O Exeter Chiefs perdeu para o Gloucester e viu o Saracens reassumir a ponta da tabela.

O Saracens fez clássico de titãs contra o Leicester Tigers e o jogo provou as fases completamente distintas que vivem os dois clubes. 33 x 10 para os londrinos, mas em partida que foi dura e só no fim teve o placar abrindo a favor do Saracens. Wigglesworth marcou o primeiro try do mandante aos 11′, mas os demais tries saíram só nos 15 minutos finais, com Woolstencroft (aos 65′), Spencer (aos 76′) e Strettle (aos 78′), assegurando bônus com emoção. Com a derrota, o torcedor dos Tigers está assustado com o 9º lugar geral.



O Exeter Chefs, por sua vez, fez dérbi do sudoeste contra o Gloucester e perdeu fora de casa por 24 x 17, com Ben Morgan marcando o try decisivo no apagar das luzes para os Cherry and Whites, que ocupam o 4º lugar da tabela.



Forte na temporada está o Halrequins, que segue bem na terceira posição ao derrotar o Worcester Warriors em um jogo incrível de 47 x 33 e 7 tries a 5 para os londrinos. O primeiro try, de Marchant, saiu com menos de 1 minuto e os tries não pararam até o fim, em duelo aberto e envolvente.



O quinto lugar geral é do Wasps, que voltou a subir na clasisificação vencendo fora de casa o Bristol Bears por 29 x 22, com 4 tries a 3.



Chuva de tries também foi vista em Northampton, com os Saints atropelando o Sale Sharks, em jogo de 9 tries a 2, que afundou o clube da Grande Manchester para o 8º lugar.



E o Bath também venceu e segue na briga embolada pela classificação. 30 x 03 sobre o Newcastle Falcons, afundado na lanterna do campeonato. O try do sul-africano François Louw, aos 72′, assegurou o bônus precioso ao 6º colocado.



Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

- Continua depois da publicidade -

Saracens 33 x 10 Leicester Tigers

Harlequins 47 x 33 Worcester Warriors

Bath 30 x 13 Newcastle Falcons

Northampton Saints 67 x 17 Sale Sharks

Gloucester 24 x 17 Exeter Chiefs

Bristol Bears 22 x 29 Wasps

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 13 52 Exeter Chiefs Exeter 13 52 Harlequins Londres 13 38 Gloucester Gloucester 13 36 Wasps Coventry 13 34 Bath Bath 13 33 Northampton Saints Northampton 13 31 Sale Sharks Salford (Manchester) 13 29 Leicester Tigers Leicester 13 29 Bristol Bears Bristol 13 25 Worcester Warriors Worcester 13 22 Newcastle Falcons Newcastle 13 17

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento