ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby de clubes profissional na Europa parou na maior parte dos países nesse fim de semana, mas dois torneios animaram os fãs: a Premiership Cup inglesa e o Top12 italiano.

Briga totalmente aberta na Copa da Inglaterra

A Premiership Cup (a Copa da Inglaterra – não confundir com a Premiership, que é a liga) chegou nesse fim de semana à 3ª rodada, de um total de 4, e a briga pelas vagas nas semifinais está totalmente em aberto.

- Continua depois da publicidade -

No Grupo A, os invictos Exeter Chiefs e Newcastle Falcons venceram de novo e estão separados por 1 ponto, ao passo que no Grupo B o Saracens derrotou o líder Worcester Warriors e se igualou ao concorrente no primeiro posto, mas perdendo no saldo.









O Grupo C é o mais equilibrado, com 3 equipes separadas por 1 ponto. O líder ainda é o Northampton Saints, que perdeu para o vice Gloucester e deixou a briga pela classificação embolar. Enquanto isso, o Bristol Bears venceu fora de casa o Wasps e encostou de vez.





Apenas o primeiro colocado de cada grupo avança às semifinais, junto com o melhor segundo colocado na classificação geral. A quarta e última rodada da fase de grupos é a rodada de clássicos, que rolará no dia 26 de janeiro.

Petrarca voa, segue a surpresa Valorugby Emilia – Por: Giorgio Vuerich

A sétima rodada do Top 12 italiano interpôs em Padova os finalistas do ano passado Petrarca e Calvisano, os campeões da Itália dominaram o primeiro tempo 20×8 com tries de Coppo e do neozelandês S’Ua, contra uma dos lombardos do Sul Africano van Zyl. Na segunda parte o Petrarca sofre enormemente nos scrum. Faltam dez minutos para o final, quando o pilar Rizzo pega um cartão amarelo e o Calvisano consegue marcar um try, graças à Fischetti. Com os dois pontos da conversão o placar estava 23×18 e a chance de ficar com o homem em mais até perto do apito final, mas apesar das oportunidades ofensivas, Calvisano não conseguirá marcar o try da virada.

No segundo lugar da tabela está a surpresa do ano Valorugby Emilia (time do Matteo Dell’Aqua que jogou pelo Tupies contra os NZ Maori), que em San Donà derrotou os anfitriões 19×12. Valorugby primeiro a marcar aos 22’ com Paletta, e o Gennari para adicionar dois pontos de uma posição muito angulada. Réplica imediata do San Donà, que marcou o try com Petrozzi aos 28’. 5×7 a primeira fração. Retornando do vestiário os “reggiani” vai para o try no segundo com Panunzi no 45’ e com Costela ao 63’. O try nos acréscimos do Zuliani vale o bônus defensivo para os anfitriões. 12×19.

Mogliano com a vitória em Roma 33×22 sobre o Lazio, está de volta entre as grandes, depois da última temporada acabando como uma lanterna. O Fiamme Oro tropeça em Viadana, perdendo o segundo lugar da tabela, 27×14 pelos lombardos. Rovigo depois duas derrotas consecutiva, está de volta a vitória, os “Bersaglieri” ganharam 21×13 contra a lanterna Valsugana. Por fim em Verona vitória pelos toscanos do I Medicei, 33×17.

Premiership Rugby Cup – Copa da Inglaterra

Gloucester 14 x 12 Northampton Saints

Leicester Tigers 16 x 18 Sale Sharks

Newcastle Falcons 22 x 07 Bath

Exeter Chiefs 29 x 13 Harlequins

Saracens 34 x 22 Worcester Warriors

Wasps 19 x 30 Bristol Bears

Clube Cidade (País) Jogos Pontos Grupo 1 Exeter Chiefs Exeter 3 11 Newcastle Falcons Newcastle 3 10 Harlequins Londres 3 5 Bath Bath 3 1 Grupo 2 Worcester Warriors Worcester 3 11 Saracens Londres 3 11 Sale Sharks Salford (Manchester) 3 6 Leicester Tigers Leicester 3 1 Grupo 3 Northampton Saints Northampton 3 10 Gloucester Gloucester 3 9 Bristol Bears Bristol 3 9 Wasps Coventry 3 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e o melhor 2º colocado geral avançarão às semifinais;

- As equipes fazem 3 jogos contra as demais equipes do mesmo grupo e 1 clássico contra alguma equipe de outro grupo.

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Lazio 22 x 33 Mogliano

Verona 17 x 33 I Medicei

Petrarca Padova 23 x 18 Calvisano

Valsugana Padova 17 x 21 Rovigo

San Donà 12 x 19 Valorugby Reggio Emilia

Viadana 27 x 14 Fiamme Oro

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 7 29 Valorugby Emilia Reggio Emilia 7 25 Mogliano Mogliano Veneto 7 24 Calvisano Calvisano 7 23 Fiamme Oro Roma 7 23 Viadana Viadana 7 19 Rovigo Rovigo 7 19 I Medicei Florença 7 15 San Donà San Donà di Piave 7 10 Lazio Roma 7 10 Verona Verona 7 5 Valsugana Padova 7 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento