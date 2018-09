ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa tem apenas 2 invictos após 4 rodadas. O Exeter Chiefs segue vencendo e alcançou a quarta vitória, mas perdeu a liderança para op Saracens, que defendeu sua invencibilidade com direito a vitória bonificada sobre o Gloucester, que também não havia perdido ainda. A Inglaterra pegou fogo na jornada!

Saracens e Gloucester fizeram o jogo mais aguardado da jornada com os Saracens atropelando em Londres, com domínio do começo ao fim. Strettle disparou no começo para o primeiro try e Itoje aproveitou rebote de drop goal na trave para marcar o segundo. O mesmo Itoje fez o terceiro antes do intervalo e no segundo tempo Maitland e Lozowski cravaram outros 2 tries para os mandantes. Apenas com o jogo já definido o Gloucester marcou 2 tries de honra. 38 x 15.



O Exeter Chiefs, por sua vez, venceu jogo duro fora de casa contra o Newcastle Falcons por 24 x 17. O jogo começou mal para os Chiefs com os Falcons marcando a 1′ em escapada de Kibirige. Mas o pack de Exeter se impôs e Sam Simmonds marcou 2 tries antes do intervalo. A linha de Newcastle funcionou e Johnny Williams marcou belo try após o intervalo, mas foi o maul de Exeter que liquidou o jogo com try decisivo de Kvesic aos 64′.

Perseguindo os ponteiros segue o Wasps, que venceu fora de casa o Sale Sharks por convincentes 31 x 13, com direito a 4 tries para o time de Coventry. Nathan Hughes fez o try do bônus precioso aos 77′. O resultado jogou os Sharks para a lanterna.

Único equipe que não havia ainda vencido, o Worcester Warriors deixou o último lugar com um triunfo inspirador fora de casa sobre o Leicester Tigers, que só tem a lamentar o tropeço (que coloca em xeque sua força). Uma chuva de tries de 44 x 37 para os Warriors, que começaram com um hat-trick incrível e recorde do escocês Duncan Weir, que inacreditavelmente fez 3 tries em 5 minutos! Os Tigers reagiram e chegaram a se colocar em vantagem quando, aos 75′, George Ford fez lindo try que parecia assegurar o triunfo. Mas Ted Hill marcou o try da vitória de Worcester aos 78′. Jogaço.



Bath entrou para o G4 da competição com vitória suada em casa sobre o Northampton Saints por 17 x 15, com Freddie Burns e Cokanasiga marcando os tries da vitória.



Já o Bristol Bears afastou a série negativa de duas derrotas seguidas vencendo em casa o Harlequins por 20 x 13. Danny Care marcou o primeiro try do jogo para os Quins, enquanto Piers O’Conor fez o único try do Bristol ainda no primeiro tempo. O jogo acabou decidido nos penais do irlandês Ian Madigan para os Bears.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 4 20 Exeter Chiefs Exeter 4 19 Wasps Coventry 4 15 Bath Bath 4 13 Gloucester Gloucester 4 12 Harlequins Londres 4 9 Leicester Tigers Leicester 4 9 Bristol Bears Bristol 4 8 Worcester Warriors Worcester 4 8 Newcastle Falcons Newcastle 4 6 Northampton Saints Northampton 4 5 Sale Sharks Salford (Manchester) 4 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento