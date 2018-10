ARTIGO COM VÍDEOS – Saracens, Exeter Chiefs e Wasps vão a cada rodada mostrando que são mesmo os favoritos na Premiership inglesa. Os 3 venceram e seguem fortes nas 3 primeiras posições, enquanto a briga pelo 4º lugar já vai se mostrando imprevisível, com o Harlequins subindo à zona de classificação desta vez.

O Saracens recebeu o Bath e atropelou por 50 x 27 para seguir na liderança isolada. O jogo em Londres foi marcado pelo show a parte do galês Liam Williams, que correu para hat-trick (3 tries) pelos Sarries. Tom Homer foi destaque pelo Bath com 2 tries (um lindo correndo 90 metros após interceptação).



O Exeter Chiefs fez sua parte vencendo o Worcester Warriors por 28 x 11, com o novato asa Dave Ewers cruzando 2 vezes o in-goal para os donos da casa.



O Wasps foi quem mais teve trabalho, vencendo o Newcastle Falcons na casa do oponente por suados 23 x 22. Foram 3 tries para cada lado, com o sul-africano Juan De Jongh, aos 60′, marcando try crucial para os visitantes. Mas a virada veio apenas com penal chutado por Lima Sopoaga, ex All Blacks, aos 71′.



O Harlequins venceu verdadeira batalha fora de casa contra o badalado Gloucester por 27 x 25 e assumiu a quarta posição. Um triunfo precioso para os londrinos, que celebrar 2 tries de Nathan Earle, contra 3 tries do Gloucester (1 de Cipriani e 2 de Sharples). A diferença esteve nas penalidades, com os Quins punindo a indisciplina dos donos da casa com os pés definidores de Marcus Smith.



Já o Leicester Tigers conseguiu importante vitória em casa sobre o Sale Sharks, mas ainda não convenceu na temporada. 19 x 15, com os Sharks vencendo em tries (3 a 1!), mas perdendo o jogo por desperdiçarem todas as conversões. George Ford acabou sendo decisivo nos chutes para os Tigers, deixando os Sharks na lanterna da liga.



Quem só teve o que celebrar foi o Northampton Saints, que deixou posição desconfortável com uma grande vitória fora de casa sobre o Bristol Bears. Chuva de tries, com os Saints vencendo por 45 x 40, em 6 tries a 5 para os visitantes. Naiyaravoro deixou sua marca no jogo pelos Saints atropelando na ponta.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Leicester Tigers 19 x 15 Sale Sharks

Saracens 50 x 27 Bath

Gloucester 25 x 27 Harlequins

Exeter Chiefs 28 x 11 Worcester Warriors

Bristol Bears 40 x 45 Northampton Saints

Newcastle Falcons 22 x 23 Wasps

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 5 25 Exeter Chiefs Exeter 5 24 Wasps Coventry 5 19 Harlequins Londres 5 13 Gloucester Gloucester 5 13 Bath Bath 5 13 Leicester Tigers Leicester 5 13 Northampton Saints Northampton 5 10 Bristol Bears Bristol 5 10 Worcester Warriors Worcester 5 8 Newcastle Falcons Newcastle 5 7 Sale Sharks Salford (Manchester) 5 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento