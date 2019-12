ARTIGO COM VÍDEOS – A Heineken Champions Cup europeia – a máxima competição de clubes da Europa – viveu nesse fim de semana a quarta (antepenúltima) rodada de sua fase de grupos e o primeiro time matematicamente garantido nas quartas de final já foi conhecido: o Leinster (Irlanda).

Ulster (Irlanda), Clermont (França), Exeter Chiefs (Inglaterra), Racing (França) e Toulouse (França) também venceram e estão muito próximos de avançarem às quartas.

Enquanto isso, o atual campeão Saracens (Inglaterra) conseguiu crucial vitória sobre o Munster (Irlanda) e respira na competição, ainda sonhando com classificação. Para o Saracens, a temporada na Premiership inglesa já está prejudicada após perde de pontos na classificação por quebra de teto salarial, o que jogou o clube londrina para a zona de rebaixamento. Na prática, agora, a melhor forma do Saracens conseguir vaga à próxima HeinekPelo Grupn Champions Cup é justamente sendo campeão neste ano da competição.

Vale lembrar que avançarão às quartas de final os campeões de cada grupo e os 3 melhores segundos colocados. A ação retorna em janeiro com a quinta (penúltima e decisiva) rodada.

Leinster garantido

Pelo Grupo 1, o Leinster provou mais uma vez ser o melhor da chave e venceu os ingleses do Northampton Saints mais uma vez por placar elástico: um atropelo de 50 x 21, mesmo sem Jonny Sexton em casa. Ringrose brilhou com um hat-trick (3 tries, incluindo o primeiro a 1 minuto) impressionante, em um total de 7 tries para os irlandeses. Já são 10 pontos de frente para o Leinster, que não pode mais ser alcançado pelos Saints, pois o primeiro critério de desempate é o confronto direto.

Os Saints ainda respiram com chances de classificação e se mantiveram na vice liderança por conta da derrota dos franceses do Lyon fora de casa contra os italianos do Benetton Treviso por 25 x 22, de forma dramática, com Lazzaroni marcando o try da vitória italiana no apagar das luzes.





Exeter a 1 ponto da vaga

No Grupo 2, o Exeter Chiefs conseguiu crucial vitória sobre o Sale Sharks, em duelo de ingleses, a abriu 10 pontos sobre o segundo colocado Glasgow Warriors, precisando de apenas um ponto para avançar. Os Chiefs fizeram 35 x 10, impondo-se no jogo de contato e valendo-se da qualidade dos irmãos Simmonds, autores de 3 tries no duelo.

Por sua vez, o Glasgow Warriors, da Escócia, só lamentou sua derrota em casa diante dos franceses do La Rochelle, que ganharam sobrevida. 12 x 07, com Favre e Botia marcando os tries franceses e Brown fazendo o try escocês. No fizinho, os Warriors fizeram o try que poderia ser da vitória, mas o lance foi anulado por um braço alto de Matt Fagerson no nascedouro da jogada.





Ulster e Clermont quase lá

O Grupo 3 tem Ulster e Clermont voando baixo e muito próximos de avançarem, seja com o primeiro lugar da chave, seja com um dos melhores segundos lugares.

O Ulster derrotou em Londres os Harlequins por 34 x 10, sepultando o concorrente inglês. John Cooney foi novamente destaque com 2 tries. Já o Clermont se impôs sobre outro inglês, o Bath, por 52 x 26, em uma avalanche amarela de 8 tries, com Raka e Moala marcando 2 cada para o Clermont.

Racing dispara, Saracens respira e dificulta vida do Munster

O Grupo 4, o “grupo da morte”, teve o Racing atropelando os galeses do Ospreys por 40 x 27, com destaque para o argentino Imhoff, que correu para 2 tries do time de Paris, líder isolado agora.

Enquanto isso, o Munster viu o Racing se desgarrar ao ser derrotado pelo Saracens. O jogo foi em Londres e o Saracens pôs em campo força máxima, com Maitland e Mako Vunipola marcando os tries da vitória por 15 x 06 – crucial por não oferecer bônus aos irlandeses, deixando os ingleses abaixo do rival apenas 1 ponto. Os 2 tries foram nos 15 minutos finais, que foram de arrepiar.





Toulouse muito confortável

Já no Grupo 6 o Toulouse vai passeando. Em dérbi francês, o atual campeão do Top 14 se impôs sobre o Montpellier por 26 x 18 na casa do rival. O australiano Rory Arnold foi destaque com 2 tries decisivos para o Toulouse, que ainda teve Ntamack brilhando de novo. Tauzin, aos 80′, fez o precioso try do bônus do Toulouse.

O gigante francês ainda se beneficiou da derrota do vice líder Gloucester, da Inglaterra, diante dos irlandeses do Connacht, que encostaram na briga por classificação. Jogão de 27 x 24 para os verdes, com final dramático. Aos 76′, Delahunt marcou o try que fazia o Conacht encostar no placar e, já com o tempo esgotado, Copeland marcou o try da vitória do time de Galway.







Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2019-20



Racing (França) 40 x 27 Ospreys (Gales)

Harlequins (Inglaterra) 10 x 34 Ulster (Irlanda)

Connacht (Irlanda) 27 x 24 Gloucester (Inglaterra)

Benetton Treviso (Itália) 25 x 22 Lyon (França)

Montpellier (França) 18 x 26 Toulouse (França)

Saracens (Inglaterra) 15 x 06 Munster (Irlanda)

Leinster (Irlanda) 50 x 21 Northampton Saints (Inglaterra)

Glasgow Warriors (Escócia) 07 x 12 La Rochelle (França)

Exeter Chiefs (Inglaterra) 35 x 10 Sale Sharks (Inglaterra)

Clermont (França) 52 x 26 Bath (Inglaterra)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 4 19 Northampton Saints Inglaterra Northampton 4 9 Lyon França Lyon 4 7 Benetton Treviso Itália Treviso 4 6 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 4 19 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 4 9 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 4 6 La Rochelle França La Rochelle 4 5 Grupo 3 Ulster Irlanda Belfast 4 17 Clermont França Clermont-Ferrand 4 16 Harlequins Inglaterra Londres 4 5 Bath Inglaterra Bath 4 3 Grupo 4 Racing França Paris 4 17 Munster Irlanda Limerick 4 11 Saracens Inglaterra Londres 4 10 Ospreys Gales Swansea 4 1 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 4 18 Gloucester Inglaterra Gloucester 4 9 Connacht Irlanda Galway 4 8 Montpellier França Montpellier 4 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.