Além do título da Champions Cup europeia, o Saracens festejou o título da Premier 15s, a liga inglesa semi-profissional feminina.

As Saracens derrotaram as rivais londrinas das Harlequins na grande final, jogada em campo neutro, em Northampton. Jogão de 33 x 17, com as Sarries abrindo larga margem no primeiro tempo e segurando a reação das Quins. Foi o 2º título seguido e o 13º título na história do Saracens feminino, sendo o maior campeão da Inglaterra.