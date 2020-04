Preocupados com a escalada de lesões no rugby, as autoridades responsáveis tomaram mais uma drástica decisão de mudança nas leis do jogo. Os scrums serão eliminados de vez e substituídos por uma cambalhota seguida de free kick.

Estudos recentes mostraram que os scrums aumentam em 108,13% as chances de lesões, além de elevarem em 420% os riscos de concussões. O estudo revela ainda que os scrums elevam os riscos de doenças contagiosas em 66,6%, adequando-se ao momento atual. As medidas entrarão em vigor assim que as disputas retornarem, quando a crise do coronavírus for contida.

As autoridades responsáveis deixaram claro: “quem leu o artigo até o fim já sabe, é uma piada de 1º de abril do Portal do Rugby. Não pode acreditar em qualquer manchete sem ler direito, ok?”.

O Portal do Rugby também comentou o caso: “não adianta reclamar do post, nem criticar nosso jornalismo, fazemos o 1º de abril há 11 anos. Solte uma risada e seja feliz”.