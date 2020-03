ARTIGO COM VÍDEOS – Foram precisas 4 rodadas, mas o atual bicampeão da Major League Rugby norte-americana finalmente venceu uma partida na temporada 2020.

O Seattle Seawolves recebeu o novato New England Free Jacks e triunfou por 44 x 29, em um jogaço de 5 tries para cada lado.



A MLR tem apenas dois invictos: o San Diego Legion e o Toronto Arrows. O San Diego passou pelo New Orleans Gold, fora de casa, em um jogo suado de 25 x 21, com o ex All Blacks Ma’a Nonu brilhando com 2 tries para o Legion.



Já os canadenses do Toronto venceu fora de casa o novato Atlanta por 28 x 18, com os uruguaios Leandro Leivas e Gastón Mieres sendo destaques ao marcarem tries decisivos para os Arrows.



O United New York também foi destaque ao vencer fora de casa o Houston Saber Cats por 31 x 23, com o árbitro brasileiro Henrique Platais apitando o jogo. Walsh, aos 80′, cravou o try crucial para o RUNY, que teve Bastareaud em campo mais um vez.



Por outro lado, ainda não foi a vez do primeira linha brasileiro Nelson debutar pelo Austin Gringonis. O time texano perdeu em casa para o Old Glory DC por 28 x 19. Mtawarira não jogou pelo Old Glory, ao passo que o scrum-half chileno Marcelo Torrealba segue sendo destaque em Austin como titular e chutador número 1. Austin é o único time sem vitórias até aqui.



Por fim, no clássico das Montanhas Rochosas, o Colorado Raptors triunfou contra o Utah Warriors, 22 x 14, naquele que foi a primeira vitória do Colorado na temporada.



Major League Rugby – Liga norte-americana 2020

- Continua depois da publicidade -

Austin 19 x 28 DC

Colorado 22 x 14 Utah

Seattle 44 x 29 New England

Houston 23 x 31 New York

Atlanta 18 x 28 Toronto

New Orleans 21 x 25 San Diego