Tempo de leitura: 1 minuto

O World Rugby (a federação internacional) anunciou o adiamento da escolha da sede da Copa do Mundo de 2027. A eleição da sede estava prevista para ocorrer em 2021, com dois países concorrendo: Austrália e Rússia.

No entanto, com a pandemia, o World Rugby reformulou o processo de escolha das próximas sedes. A entidade agora elegerá em 2022 as sedes das duas próximas Copas do Mundo masculinas, de 2027 e 2031, assim como as duas sedes seguintes da Copa do Mundo feminina, de 2025 e 2029.

A decisão de escolher 4 sedes ao mesmo tempo se deu com base em um novo plano estratégico de 10 anos para os eventos. O processo contará com 4 fases:

Até fevereiro de 2021: fase de diálogo, com conversas entre World Rugby e países interessados em receberem as competições;

Maio de 2021 a Janeiro de 2022: abertura para candidaturas oficiais;

Fevereiro de 2022: avaliação oficial das candidaturas;

Maio de 2022: votação para escolha das 4 sedes;

Candidaturas conjuntas de dois ou mais países serão permitidas.

A Copa do Mundo feminina de 2021 será na Nova Zelândia e a masculina de 2023 será na França.