Os atletas do Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Rugby retornaram aos treinos nesta segunda-feira (27), com a reabertura do NAR – Núcleo de Alto Rendimento, em São Paulo. Desde a segunda quinzena de março, início da quarentena na cidade, as atividades no local estavam suspensas devido à pandemia de COVID-19. A volta aos treinos está sendo realizada de forma parcial, visando preparar as seleções masculina e feminina para campeonatos regionais que a Sudamérica Rugby planeja executar até o fim deste ano.

Utilizando apenas a área externa, os jogadores e equipe técnica cumprem rigorosamente o protocolo elaborado pelo núcleo do jogo (Alto Rendimento e Desenvolvimento), já divulgado nos canais da Brasil Rugby. Além disso, todos estão seguindo os padrões estabelecidos pela Portaria 747, da Prefeitura Municipal de São Paulo (Protocolo dos Centros de Alto Rendimento), praticados no NAR. As atividades também serão realizadas em dias intercalados entre as equipes masculinas e femininas da CBRu, assim como em horários alternados com outras modalidades que treinam no local.

Nesta semana, apenas os atletas da Seleção Brasileira masculina retornaram. O regresso das jogadoras da Seleção Feminina está programado para a próxima semana, dia 3 de agosto. Todos fizeram teste de COVID-19, com acompanhamento da equipe médica da CBRu. “Nossa preocupação é condicionar nossas equipes de forma segura e prepará-las para as competições regionais deste semestre. A estrutura que temos no Alto Rendimento, com maior controle sobre os atletas, é o que permite a volta de forma mais resguardada aos treinos em campo. Além disso, temos uma equipe permanente que realizará o acompanhamento desse regresso parcial às atividades no NAR”, destaca o coordenador de treinadores da CBRu, Fernando Portugal.

A iniciativa faz parte da 2ª etapa estabelecida pelo protocolo da CBRu que permite, após cumprir o período de acompanhamento virtual, que os atletas treinem em pequenos grupos. Os agrupamentos foram montados de acordo com seus parceiros de residência, uma vez que vivem em moradias cedidas pela Confederação. “Nossos atletas estão cientes da importância e responsabilidade que todos nós temos neste momento. Uma das exigências é que o trajeto dos atletas até o NAR não seja feito de transporte público, por exemplo, e todos estão colaborando. Nesse período, o Alto Rendimento da CBRu também já planejou protocolos para o caso de algum atleta contrair Covid-19”, completa Portugal.

“Estamos unidos mais do que nunca para proporcionarmos um ambiente seguro para todos e com o objetivo de efetuar os ajustes necessários sempre. Assim, poderemos passar por essa fase da melhor forma, juntos e respeitando a vida. Reforço a importância de que cada região do Brasil continue seguindo as orientações das autoridades sanitárias locais e Prefeituras”, comenta Lucas Duque, médico do Alto Rendimento da CBRu.

Texto: CBRu