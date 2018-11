Segunda-feira é dia de Ovalados! Às 21h ao vivo no Facebook do Portal do Rugby você confere – e se diverte – com nosso bate papo descontraído sobre rugby! Mas hoje o papo é mais sério: o programa é especial e vai abordar as Selelções Brasileiras, já que estão chegando o Sul-Americano Feminino e o embate entre Brasil e Maori All Blacks.

Receberemos em nosso programa duas convidadas especiais, Bruna Lotufo e Xaxa Schwambach, ambas do Band, para debatermos o rugby feminino. E, claro, nossa equipe de sempre estará preparada para debater junto e também para fazer o aquece para o desafio dos Tupis.

Não vá perder! Conecte-se conosco.