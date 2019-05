A segunda etapa do Circuito Paulista de XV Juvenil será realizada no neste domingo dia 26, no campo do balneário, em Jacareí. Nesta etapa, apenas as categorias M16 e M20 estarão em disputa – na primeira, foram as categorias M18 e M20 – sendo esta, portanto, a primeira rodada da categoria M16 no Circuito; o M18 retorna no encerramento do Circuito, em 30/6.

Apenas três equipes disputam a categoria M20, mas, a um passo do time principal, a expectativa é de grandes jogos entre São José, Pasteur e Jacareí, os principais núcleos formadores de talentos do país atualmente. Apesar da pouca idade, experiência não falta para esses atletas, atuando em sua maioria há pelo menos cinco anos, e será possível acompanhar alguns dos futuros craques do Rugby brasileiro em campo nesse fim de semana.

O M16 faz sua estreia no Circuito, mas já haviam participado anteriormente na temporada no Torneio Início, que abre a temporada competitiva das categorias de base. Na ocasião, 6 equipes disputaram o torneio na qual o SPAC se sagrou campeão e já se apresenta como um dos favoritos para a etapa. O time anfitrião enviará duas equipes na categoria, reforçando mais uma vez como um dos principais celeiros de craques do país, junto com São José, Pasteur, Cougars e Ilhabela.

Dia 26/05/2019 a partir das 09h00

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

M20 – São José x Jacareí

M16 – Jacareí x Cougars

M16 – SPAC x Jacareí B

M16 – São José x Ilhabela

M20 – Pasteur x Jacareí

M16 – Pasteur x Cougars

M16 – SPAC x Ilhabela

M16 – São José x Jacareí B

M20 – São José x Pasteur

M16 – Ilhabela x Jacareí B

M16 – SPAC x São José

M16 – Jacareí x Pasteur

M16 – 3º A x 3º B

M16 – 2º A x 2º B

M16 – 1º A x 1º B