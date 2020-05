Dois jogos da Seleção Brasileira Masculina de XV no Americas Rugby Championship 2019 serão reprisados nesta semana pelo canal ESPN 2. Na sexta-feira (15), às 12h30, a emissora mostra como foi a vitória dos Tupis sobre os Canucks, por 18 a 10, em partida disputada no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, válida pela segunda rodada do torneio.

A estrela daquele jogo foi o atleta Josh Reeves que definiu o placar convertendo seis penais e anotando todos os pontos a favor do Brasil.

“Naquele dia teve pouco vento, o que ajuda muito na execução do chute. Mesmo perante um adversário sempre difícil, posso dizer que o time foi dominante com o coletivo naquele confronto, tirando muito a pressão de nós que temos a função de cobrar as penalidades”, comentou o abertura.

Pela segunda vez na história o Brasil derrotava o Canadá e comprovava que não era mais “zebra” vencer o rival que figura como potência do rugby mundial.

Na quarta-feira (13), no mesmo horário, o enredo é outro. Na primeira rodada do torneio, os Tupis enfrentaram os sempre favoritos Pumas, em partida disputada na cidade de Neuquén, na Patagônia argentina. Os temidos argentinos impuseram uma derrota impiedosa de 54 a 3 e mostraram logo na estreia a força que os levaria ao título daquela edição do campeonato.

Confira a programação:

Quarta-feira (13/5) – 12:30 – Americas Rugby Championship 2019 – Argentina x Brasil – ESPN2

Sexta-feira (15/5) – 12:30 – Americas Rugby Championship 2019 – Brasil x Canadá – ESPN 2