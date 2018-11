Foi revelada nesta segunda-feira a tabela de jogos do Americas Rugby Championship de 2019, a máxima competição das Américas.

O Brasil terá em 2019 duas partidas em casa e três fora. Os Tupis receberão o Canadá no dia 9 de fevereiro e o Chile no dia 2 de março e visitarão a Argentina XV no dia 2 de fevereiro (a partida de estreia, que será na cidade de Neuquén, na Patagônia), os Estados Unidos no dia 23 de fevereiro (em Houston), e o Uruguai no dia 9 de março (em Montevidéu, encerrando a competição.

Os jogos do Brasil estão marcados para São Paulo, mas ainda deverá haver uma confirmação oficial sobre os locais da parte da CBRu.

A grande novidade do Americas Rugby Championship de 2019 é que haverá uma semana livre no fim de semana do dia 16 de fevereiro, permitindo um descanso aos atletas que antes não existia. Com isso, serão 5 rodadas ao longo de 6 finais de semana.

Tabela