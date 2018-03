Sem Six Nations nesse fim de semana. Mas decisão à vista pelo Americas Rugby Championship! Vamos passar a limpo o que vem por aí nesse sábado internacional!

Na sexta-feira vai ao ar a prévia especial de Brasil e Argentina XV, com as escalações atualizadas.

Uruguai, Estados Unidos ou Argentina: quem leva a taça do ARC?

Sábado é dia de última rodada nas Américas. A verdadeira final do Americas Rugby Championship será em Montevidéu, com o Uruguai, terceiro colocado, recebendo os Estados Unidos, líderes da competição.

Uma simples vitória dará o título aos Estados Unidos. Já a derrota dos norte-americanos dará chances à Argentina XV, que só precisará derrotar o Brasil no jogo que acontece na sequência. Para o Uruguai, a situação não é fácil, pois os Teros precisam derrotar os estadunidenses e ainda necessitam de uma vitória brasileira sobre os argentinos.

Teros e Eagles protagonizarão o jogo mais aguardado prometendo um confronto parelho e aberto até o fim. Os dois últimos confrontos pelo ARC provam a qualidade do embate, com os uruguaios tendo vencido em 2016 por 29 x 25, em Montevidéu, enquanto os norte-americanos triunfaram em casa em 2017 por 29 x 23. No jogo anterior na capital uruguaia, em 2014, houve empate em 27 x 27, o que significa que os EUA não vencem em Montevidéu desde 2006. O poderio do pack uruguaios constantemente levando muitos problemas aos visitantes, mas os EUA estão numa crescente física, já tendo inclusive derrotado (em casa) a Argentina XV.

Chile e Canadá ainda se enfrentarão, em jogo que não vale título, mas é de valor moral importante para os dois países. O favoritismo é todo canadense, mas os Canucks sabem que precisarão de muita cautela.

Romênia e Rússia jogam pela vida na Europa

O Six Nations parou mas o Rugby Europe Championship volta com tudo, com jogo decisivo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019. Em solo romeno, a Romênia receberá a Rússia em embate de vida ou morte para as duas seleções. A Romênia tem a vantagem e se vencer garantirá que pelo menos a vaga na Repescagem Mundial conseguirá, eliminando a Rússia de todas as chances de ir ao Mundial. Já os russos precisam vencer para embolarem a briga pela Repescagem.

Enquanto isso, a Alemanha irá à Bélgica e jogará suas últimas fichas para alcançar a Repescagem. Os alemães precisam vencer e ainda torcem pelo tropeço romeno.

Quem também quer uma vitória russa é a Espanha. Os espanhóis enfrentarão a líder do Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”), a Geórgia, em partida que não vale pelas Eliminatórias.

A Europa ainda terá mais algumas partidas. Pelo Rugby Europe Trophy, Holanda e Polônia duelam tentando seguirem vivas na perseguição ao líder Portugal.

Já entre as mulheres, o sábado será de final do Rugby Europe Women’s Championship, a máxima competição de XV feminino para seleções europeias que não estão no Six Nations Feminino. Espanha e Holanda farão a finalíssima, com favoritismo das espanholas.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 03 de março

11h00 – Geórgia x Espanha, em Tbilisi – Rugby Europe Championship – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Ian Davies (Gales)

Histórico: 18 jogos, 14 vitórias da Geórgia, 3 vitórias da Espanha e 1 empate. Último jogo: Espanha 10 x 20 Geórgia, em 2017 (Rugby Europe Championship);

11h00 – Romênia x Rússia, em Cluj – Rugby Europe Championship/Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Alexandre Ruiz (França)

Histórico: 21 jogos, 14 vitórias da Romênia, 6 vitórias da Rússia e 1 empate. Último jogo: Rússia 10 x 30 Romênia, em 2017 (Rugby Europe Championship);

11h00 – Bélgica x Alemanha, em Bruxelas – Rugby Europe Championship/Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Sean Gallagher (Irlanda)

Histórico: 29 jogos, 21 vitórias da Alemanha, 7 vitórias da Bélgica e 1 empate. Último jogo: Alemanha 34 x 29 Bélgica, em 2017 (Rugby Europe Championship);

11h00 – Holanda x Polônia, em Amsterdã – Rugby Europe Trophy – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Ludovic Cayre (França)

Histórico: 22 jogos, 14 vitórias da Polônia, 6 vitórias da Holanda e 2 empate. Último jogo: Polônia 14 x 13 Holanda, em 2017 (Rugby Europe Trophy);

13h10 – Chile x Canadá, em La Serena – Americas Rugby Championship – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Pablo De Luca (Argentina)

Histórico: 4 jogos e 4 vitórias do Canadá. Último jogo: Canadá 36 x 15 Chile, em 2017 (Americas Rugby Championship);

15h40 – Uruguai x Estados Unidos, em Montevidéu – Americas Rugby Championship – ESPN Extra/Watch ESPN AO VIVO – VT 20h00 na ESPN+



Árbitro: Federico Anselmi (Argentina)

Histórico: 16 jogos, 13 vitórias dos Estados Unidos, 2 vitórias do Uruguai e 1 empate. Último jogo: Estados Unidos 29 x 23 Uruguai, em 2017 (Americas Rugby Championship);

18h10 – Brasil x Argentina XV, em São José dos Campos – Americas Rugby Championship – ESPN+ AO VIVO



Árbitro: Francisco González (Uruguai) / Assistentes: Murilo Bragotto (Brasil) e Victor Hugo Barboza (Brasil)

Histórico (apenas no Americas Rugby Championship): 2 jogos e 2 vitórias da Argentina XV. Último jogo: Argentina XV 79 x 07 Brasil, em 2017;

Feminino

Sexta-feira, dia 02 de março

15h00 – Bélgica x Alemanha, em Bruxelas – Rugby Europe Women’s Championship – Decisão de 3º lugar – Rugby Europe TV AO VIVO

Histórico: 4 jogos, 3 vitórias da Alemanha e 1 empate. Último jogo: Alemanha 05 x 05 Bélgica, em 2010 (Rugby Europe Women’s Trophy);

Sábado, dia 03 de março

09h00 – Espanha x Holanda, em Bruxelas (Bélgica) – m Bruxelas – Rugby Europe Women’s Championship – FINAL – Rugby Europe TV AO VIVO

Histórico: 6 jogos e 6 vitórias da Espanha. Último jogo: Espanha 35 x 07 Holanda, em 2016 (Rugby Europe Women’s Championship);

Tabelas

Americas Rugby Championship

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Estados Unidos Eagles 19 4 4 0 0 3 0 136 49 87 Argentina Argentina XV 16 4 3 0 1 3 1 141 61 80 Uruguai Teros 14 4 3 0 1 2 0 149 96 53 Canadá Canucks 6 4 1 0 2 2 0 99 112 -13 Brasil Tupis 4 4 1 0 3 0 0 55 131 -76 Chile Cóndores 1 4 0 0 4 0 1 54 185 -131

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



Rugby Europe Championship/Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 (Zona Europeia)



Seleção Jogos Championship 2018 Pontos Championship 2018 Jogos Eliminatórias 2017-2018 Pontos Eliminatórias 2017-2018 Geórgia* 2 10 - - Espanha 2 8 6 21 Romênia 2 5 6 20 Rússia 2 6 6 15 Alemanha 2 0 5 8 Bélgica 2 0 6 2 *Não disputa as Eliminatórias

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2019

- Somatória dos torneios de 2017 e 2018;

- Geórgia já está classificada para a Copa do Mundo de 2019 e seus jogos não valem pelas Eliminatórias;

- Melhor equipe de 2017-2018, excluindo a Geórgia, garante vaga na Copa do Mundo de 2019;

- Segunda melhor equipe garante vaga na Repescagem Europeia;

Rugby Europe Trophy

Seleção Jogos Pontos Portugal 3 14 Holanda 3 9 Polônia 2 5 República Tcheca 2 4 Suíça 3 4 Moldávia 3 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



