Ela jogou muito! A Copa do Mundo de Sevens se encerrou com o Brasil vencendo dois jogos no sábado e Bianca Silva, das Leoas de Paraisópolis (Rugby Para Todos) conseguindo um grande feito: 5 tries em 4 jogos, que a colocaram como a maior artilheiro de tries da história do Brasil na Copa do Mundo, com apenas 19 anos de idade (completando 20 no dia seguinte à marca) e em sua primeira participação na competição.

Bianca terminou a Copa do Mundo como 5ª maior anotadora de tries do mundo, atrás apenas de Michaela Blyde (Nova Zelãndia, 9 tries), Naya Tapper (EUA, 7 tries), Evania Pelite (Austrália, 6 tries) e Portia Woodman (Nova Zelândia, 6 tries). A marca também já a colocou em 16º lugar na história da competição.

Com a marca, Bianca superou Baby Futuro, que tinha 4 tries em 2 Mundiais, mas que acabou não marcando em São Francisco.

- Continua depois da publicidade -

Amanda e Haline entre as maiores tacleadoras

No quesito tackles o Brasil também teve um destaque. Amanda Araujo, do Niterói (ex Recife), efetuou nada menos que 14 tackles corretos na competição, ficando no 8º lugar geral do ranking de maiores tacleadoras da Copa do Mundo. Haline Scatrut, com 13 tackles, foi a 11ª do ranking.

Raquel e Rafa entre as maiores carregadoras de bola

No ranking de corridas com a bola em mãos, o Brasil teve 2 atletas no Top 10. Raquel Kochhan, das Leoas (ex Charrua), foi simplesmente a 3ª jogadora do Mundial com mais corridas, com 16, ao lado da espanhola Barbara Pla, ao passo que Rafaela Zanellato, de apenas 18 anos, ficou com o 5º lugar, com 15 corridas. Isadora “Izzy” Cerullo e Bianca Silva tiveram 14 corridas.

Rafa e Amanda destaques nos offloads

Por mim, Rafa e Amanda também brilharam nos offloads, ficando empatadas entre elas e com outras 10 atletas em 6º lugar, com 4 offloads. Bianca desferiu 3.