A vitória do Brasil sobre o Chile no último sábado rendeu aos Tupis a melhor colocação da história no Ranking Mundial do World Rugby. Com a vitória, o Brasil, finalmente, se colocou acima do Chile e assumiu a inédita 25ª posição, ficando na frente também da Alemanha.

Destaque também do Ranking foi a queda da França para sua pior colocação na história, o 10º lugar.

Posição País 1º Nova Zelândia 2º Inglaterra 3º Irlanda 4º Austrália 5º África do Sul 6º Gales 7º Escócia 8º Argentina 9º Fiji 10º França 11º Japão 12º Geórgia 13º Tonga 14º Itália 15º Romênia 16º Samoa 17º Estados Unidos 18º Uruguai 19º Rússia 20º Espanha 21º Canadá 22º Hong Kong 23º Namíbia 24º Portugal 25º Brasil 26º Chile 27º Alemanha 28º Holanda 29º Bélgica 30º Quênia 31º Coreia do Sul 32º Suíça 33º República Tcheca 34º Polônia 35º Uganda 36º Lituânia 37º Ucrânia 38º Malta 39º Paraguai 40º Tunísia 41º Colômbia 42º Sri Lanka 43º Marrocos 44º Cazaquistão 45º Zimbábue 46º Moldávia 47º Malásia 48º Madagascar 49º Guiana 50º Senegal

Foto: Maximiliano – Fotogramax Sports/Rugbynoticias