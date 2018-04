A última batalha brasileira no Sul-Americano M20, em Assunção, no Paraguai, será nesse sábado, 13h00, diante da Colômbia, com os Curumins brigando para saírem do torneio com uma vitória, enquanto os colombianos já tiveram seu triunfo diante da Venezuela. O jogo será exibido ao vivo pelo YouTube da TigoSports paraguaia.

O time brasileiro até agora não rendeu o que se sabe que pode render, com dois desempenhos ruins contra Paraguai (derrota por 25 x 23) e Chile (nova derrota, 30 x 03). Os colombianos, por outro lado, foram atropelados pelo Uruguai (99 x 05), mas se reergueram vencendo a fraca Venezuela (45 x 05). No papel, o Brasil tem amplo favoritismo sobre a Colômbia, que ainda sofre com a pouca experiência em competições desse nível. Porém, todo cuidado é pouco para o Brasil, que não pode se dar ao luxo de render abaixo de sua real qualidade novamente. Uma derrota inédita para a Colômbia seria um duro peso nas costas de uma geração que pode crescer muito mais – apesar de, infelizmente, não contar com um calendário nacional de clubes para a categoria sequer com o mínimo da consistência e duração necessárias.

Damian Rotondo, treinador dos Curumins, fez 6 alterações nos titulares, sendo 3 na linha. Entraram os pontas Thiago e Patrick, enquanto Ariel foi movido para o segundo centro, com Feijão indo para o primeiro centro, nos lugares de Tarzan e Leo Ilha. Já Maranhão perdeu a camisa 9, que será de Felipe Cunha. Entre os avançados, foram 3 trocas Gabriel Graef deixou a asa e foi substituído por Pirulito, que deixou a segunda linha. Para seu lugar na camisa 4 estará Matheus Acerola. Na primeira apenas o pilar Levy permaneceu, com Henrique Ferreira entrando como o outro pilar e Brendon como hooker.

15 Robson de Moraes, 14 Thiago Ramos, 13 Ariel Rodrigues, 12 Victor Guilherme “Feijão” da Silva, 11 Patrick Fonseca, 10 Lucas Spago, 9 Felipe Cunha, 8 Matheus Cláudio, 7 Rafael Henrique Teixeira, 6 João Victor “Pirulito” da Silva, 5 Williams Crippa, 4 Matheus “Acerola” de Oliveira, 3 Henrique Ferreira, 2 Brendon Pinheiro, 1 Levy Marinho;

Suplentes: 16 Piero Pozzi, 17 David Páscoa, 18 Leonardo “Neymar” da Silva, 19 Gabriel “Argentino” Graef, 20 Adrio de Melo, 21 Douglas “Tarzan” Machado, 22 Joel Victor dos Santos, 23 Leo Dias;

Chile ou Uruguai?

Logo na sequência, dois jogos fecham a última rodada. Primeiro, o Paraguai encara a Venezuela e tem tudo para abocanhar seu segundo triunfo no certamente. Por fim, Uruguai e Chile jogarão pelo título e pela vaga sul-americana no Troféu Mundial M20. O histórico recente é todo favorável aos Teritos uruguaios, que não caem perdem para os chilenos desde 2012, mas o Chile mostrou muita força em suas duas partidas na edição atual e irá confiante para o duelo.

Campeonato Sul-Americano M20 – em Assunção, Paraguai

*Horários de Brasília

3ª rodada

Sábado, dia 14 de abril

13h00 – Brasil x Colômbia

15h00 – Paraguai x Venezuela

17h00 – Uruguai x Chile

Seleção Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Chile 10 2 2 0 0 2 0 149 3 146 Uruguai 10 2 2 0 0 2 0 137 17 120 Colômbia 5 2 1 0 1 1 0 50 104 -54 Paraguai 4 2 1 0 1 0 0 37 61 -24 Brasil 1 2 0 0 2 0 1 26 55 -29 Venezuela 0 2 0 0 2 0 0 5 164 -159

O formato de disputas

São 6 seleções participantes, divididas em 2 grupos com 3 times cada, sendo que cada seleção enfrenta apenas os times do outro grupo, em um total de 3 rodadas. E é só. O time que mais pontos somar será o campeão, sem que haja uma final. Isso significa que duas seleções podem acabar com 3 vitórias e nenhuma derrota, sem se enfrentarem pelo título.

O torneio adota o sistema de ponto bônus, usando a regra francesa: o bônus ofensivo será dado à equipe que vencer seu jogo fazendo pelo menos 3 tries a mais que seu oponente. O bônus defensivo será do time que perder por diferença de até 7 pontos.