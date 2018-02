ARTIGO ATUALIZADO – O Brasil já chegou ao Canadá! No sábado, a Seleção Brasileira irá encarar o Canadá pela terceira rodada do Americas Rugby Championship e o jogo será no mesmo local do duelo de 2016: Langford, subúrbio de Victoria, capital da província da Colúmbia Britânica, pertinho de Vancouver, no oeste do país. Os Tupis viajaram para lá com 25 jogadores, sendo que serão escalados 23 para a partida. Na linha, o abertura Leo voltou ao time, ao passo que no pack os retornos são de Diegão, Chabal e Caique, com a ausência do lesionado Jardel.

O jogo será sábado 18h40, hora local, que corresponderia a 00h40, hora de Brasília. Porém, o horário de verão terminará meia noite e o relógio retornará uma hora, com o jogo ficando oficialmente para 23h40.

Avançados: Endy Willian Pinheiro (Curitiba), Yan Rosetti (CUBA, Argentina), Caique Silva (São José), Jonatas “Chabal” Paulo (Band Saracens), Lucas Abud (Poli), Wilton “Nelson” Rebolo (Band Saracens), Diego Lopez (Pasteur), Gabriel Paganini (Band Saracens), Lucas “Bruxinho” Piero (Desterro), Michael “Ilha” Moraes (Curitiba), André “Buda” Arruda (Desterro), Arthur Bergo (SPAC), Cléber “Gelado” Dias (Poli), Matheus “Matias” Daniel (Jacareí);

Linha: Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens), Will Broderick (Band Saracens), Josh Reeves (Band Saracens), Leo Ceccarelli (Jacareí), Moisés Duque (São José), Felipe Sancery (São José), Ariel Rodrigues (Jacareí), De Wet Van Niekerk (Poli), Lucas Muller (Desterro), Robert Tenório (Pasteur), Lucas “Zé” Tranquez (SPAC);

