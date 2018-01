A Seleção Brasileira Masculina de Sevens já tem seus adversários do torneio de Viña del Mar, no Chile, a segunda, última e decisiva etapa do Sudamérica Rugby Sevens, o Circuito Sul-Americano, que definirá 2 vagas na Copa do Mundo de Sevens e no Hong Kong Sevens entre Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia.

Os Tupis terão pela frente o Paraguai, que largou como o pior sul-americano em Punta, e duas seleções de peso, África do Sul e Irlanda (que o Brasil venceu no último domingo). Os concorrentes diretos do Brasil, Chile e Uruguai, ficaram cada um em um grupo diferente em Viña.

Os jogos serão no próximo fim de semana, sábado 13 e domingo 14, no Colegio Mackay.

Grupo A: África do Sul, Brasil, Irlanda e Paraguai

Grupo B: Chile, Alemanha, Argentina e Canadá

Grupo C: França, Uruguai, Colômbia e Estados Unidos

Jogos do Brasil no sábado:

12h20 – Brasil x Irlanda

15h40 – Brasil x Paraguai

19h40 – Brasil x África do Sul

*Horários

País Punta Viña Pontos totais África do Sul 22 22 Chile 19 19 França 17 17 Uruguai 15 15 Alemanha 12 12 Brasil 10 10 Irlanda 8 8 Argentina 7 7 Colômbia 5 5 Estados Unidos 3 3 Canadá 2 2 Paraguai 1 1

Em negrito, as seleções que disputam 2 vagas na Copa do Mundo de Sevens, 2 vagas no Hong Kong Sevens e 1 vaga no Las Vegas Sevens e no Vancouver Sevens.

Foto: URU