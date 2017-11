Em janeiro, as atenções estarão sobre os Tupis no sevens masculino, com as disputas dos torneio de Punta del Este, no Uruguai, e Viña del Mar, no Chile, válidos pelo Circuito Sul-Americano de Sevens de 2018, que vale classificação à Copa do Mundo de Sevens e ao Hong Kong Sevens (a 2ª divisão da Série Mundial) para os brasileiros.

O circuito será bem diferente e muito mais desafiador neste ano. Isto porque cada torneio contará com 12 seleções, das quais apenas 6 são sul-americanas: Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia, que disputarão as 2 vagas da América do Sul na Copa do Mundo e em Hong Kong, além da Argentina, que já estão na Copa e faz parte da elite da Série Mundial. As demais 6 seleções países de peso convidados, que aproveitarão a janela de descanso da Série Mundial no início do ano para testarem atletas jogando os torneios sul-americanos.

O Punta Sevens será nos dias 6 e 7 de janeiro e os grupos foram conhecidos, com o Brasil pegando na primeira fase Estados Unidos, França e Uruguai.

Grupo A: África do Sul, Alemanha, Chile e Paraguai;

Grupo B: Estados Unidos, França, Uruguai e Brasil;

Grupo C: Canadá, Argentina, Irlanda e Colômbia;