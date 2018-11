Na sexta, dia 9, e no sábado, dia 10 desta semana a Seleção Brasileira Feminina jogará em busca de seu 14º título do Sul-Americano, com Montevidéu, no Uruguai, sendo novamente palco das disputas.

O torneio ocorrerá ao longo do famoso festival Valentin Martinez, no campo do Carrasco Polo, e, para o desafio, as Yaras foram hoje convocadas pelo técnico Reuben Samuel, que buscou consolidar o processo de renovação que vem promovendo desde o fim dos Jogos Olímpicos.

No elenco selecionado estão 6 jogadores que disputaram o Rio 2016 (Izzy, Baby, Raquel, Luiza, Haline e Amanda), garantindo a experiência (para a preocupação das adversárias), ao passo que outras 4 jogadoras, apesar de não terem jogado as Olimpíadas, disputaram a última Copa do Mundo de Sevens e têm experiência na Série Mundial (Mille, Leila, Rafa e a artilheira Bianca). A elas somam-se Tixa, que já foi campeã sul-americana com o Brasil no ano passado, e a cara nova, Mulan, que após grandes campanhas com o Delta ganha seu espaço na seleção em um torneio oficial.

Yaras:

Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Raquel Kochhann (Charrua), Luiza Campos (Charrua), Bianca Silva (Leoas), Rafaela Zanellato (Curitiba), Letícia “Tixa” Martins (Band Saracens), Thalia “Mulan” Costa (Delta), Leila Silva (Leoas), Milena Mariano “Mille” Silva (São José), Amanda Araújo (Niterói), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói) e Haline Scatrut (Curitiba);

Grupos

Grupo A: Brasil, Colômbia, Peru e Costa Rica

Grupo B: Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile