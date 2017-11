Compartilhar no Facebook

O sábado doa dia 18 será grandioso mais uma vez. Um menu de alto nível estará disponível com o melhor do rugby mundial na ESPN. Apenas o jogo do Brasil não estará na emissora que, desta vez, não poderá passar o duelo entre brasileiros e belgas por questões técnicas da geração belga.

O jogo dos Tupis será mostrado ao vivo no Facebook da CBRu às 12h00, mesmo horário que na ESPN mostrará Itália contra Argentina, também ao vivo (e que terá reprise no domingo, para quem tiver optado por ver os Tupis). Já às 17h30 o jogão entre França e África do Sul será o destaque, tanto na ESPN como na TV5 Monde.

O restante dos embates estará ao vivo no Watch ESPN, que terá Escócia x Nova Zelândia, Gales x Geórgia, Irlanda x Fiji e Inglaterra x Austrália. É mole?

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Sábado, dia 18 de novembro

12h00 – Amistoso – Brasil x Bélgica – Brasil Rugby TV – AO VIVO

12h00 – Amistoso – Itália x Argentina – ESPN+ – AO VIVO

12h30 – Gales x Geórgia – Watch ESPN – AO VIVO

13h00 – Amistoso – Inglaterra x Austrália – Watch ESPN – AO VIVO

15h15 – Amistoso – Escócia x Nova Zelândia – Watch ESPN – AO VIVO

17h30 – Amistoso – Irlanda x Fiji – Watch ESPN – AO VIVO

17h30 – Amistoso – França x África do Sul – ESPN+ – AO VIVO

17h30 – Amistoso – França x África do Sul – TV5 Monde – AO VIVO

Domingo, dia 19 de novembro

13h00 – Amistoso – Itália x Argentina – ESPN+ – VT

Foto: Facebook DRV – Brasil x Alemanha