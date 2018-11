ARTIGO COM VÍDEOS – Ser campeão todo ano é realidade para poucos times no mundo. Entre eles, para as Yaras. A Seleção Brasileira Feminina se sagrou neste sábado tetradecacampeã campeã do Sul-Americano Feminino, prevalecendo, como sempre, sobre suas rivais do continente, para manter sua histórica invencibilidade regional.

O sábado em Montevidéu, no Uruguai, começou tranquilo para as Yaras. As quartas de final foram contra a seleção da casa a o triunfo foi consumado em 31 x 00 para as Yaras. Depois, a semifinal opôs Brasil e o ascendente Peru, que vem crescendo com os investimentos pelo Pan de 2019, que será em Lima. E as Yaras também não tiveram maiores problemas, atropelando por 31 x 05.

Na grande final o Brasil não teve facilidade contra a Argentina. As Pumas mantiveram o jogo apertado até o fim, mas o Brasil prevaleceu vencendo por 17 a 10.

Brasil abriu o placar com um try não convertido, levando logo em seguida dois tries não convertidos da Argentina. No segundo tempo finalmente as brasileiras viram o placar com dois belos tries, o ultimo convertido, tornando o Brasil mais uma vez o campeão Sul-Americano. Parabéns a todas as jogadoras!





Yaras:

Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Raquel Kochhann (Charrua), Luiza Campos (Charrua), Bianca Silva (Leoas), Rafaela Zanellato (Curitiba), Letícia “Tixa” Martins (Band Saracens), Thalia “Mulan” Costa (Delta), Leila Silva (Leoas), Milena Mariano “Mille” Silva (São José), Amanda Araújo (Niterói), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói) e Haline Scatrut (Curitiba);

Sábado, dia 10 de novembro

10h00 – Quartas de final – Argentina 42 x 00 Costa Rica

10h22 – Quartas de final – Colômbia 36 x 00 Chile

10h44 – Quartas de final – Brasil 31 x 00 Uruguai

11h06 – Quartas de final – Paraguai 05 x 15 Peru

12h58 – Semifinal Bronze – Costa Rica 00 x 24 Chile

13h20 – Semifinal Bronze – Uruguai 00 x 28 Paraguai

13h42 – Semifinal Ouro – Argentina 22 x 17 Colômbia (prorrogação)

14h04 – Semifinal Ouro – Brasil 31 x 05 Peru

15h56 – Decisão de 7º lugar – Costa Rica 0 x 31 Uruguai

16h18 – Final Bronze (5º lugar) – Chile 22 x 5 Paraguai

16h40 – Final Prata (3º lugar) – Colômbia 12 x 5 Peru

17h02 – Final Ouro (1º lugar) – Brasil 17 x 10 Argentina