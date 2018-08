ARTIGO COM VÍDEOS – Sexta-feira, dia 3, será dia de Tupis! Com transmissão ao vivo no Facebook da Federação Georgiana, o Brasil enfrentará a Geórgia XV, a seleção de desenvolvimento da Geórgia, formada por atletas que atuam no campeonato nacional, o Didi 10. O jogo será às 14h30, hora de Brasília, no estádio do Locomotive Tbilisi, na capita georgiana.

Quem vence amanhã, Brasil ou Geórgia XV? — Portal do Rugby (@portaldorugby) 2 de agosto de 2018

Para o embate, Rodolfo Ambrosio, treinador do Brasil, manteve praticamente o mesmo XV que encarou no sábado passado o Racing. Foram 3 trocas no time titular: Robert ganhou vaga na ponta no posto de Stefano; Monstro entrará no lugar de Bruxinho na segunda linha; e o capitão Yan não estará no jogo, dando lugar a Nelson como hooker. O capitão da vez será Felipe Sancery.

“Apesar de ter sido derrotado no último jogo, o Brasil me impressionou. Teremos que dar nosso máximo para derrotá-los, já que individualmente são fantásticos jogador em ótima forma. Quando eles têm a bola, costumam conseguir a vantagem, já que são rápidos e agressivos. O Brasil fará seu melhor contra nós e eu não espero um jogo fácil”, comentou Besik Khamashuridze, treinador da Georgia XV (e ex jogador da seleção principal, tendo jogado a Copa do Mundo de 2007).



Os georgianos têm um time bastante jovem, especialmente na linha, com 4 atletas no XV titular que disputaram o Mundial M20 de 2018 – que teve a Geórgia vencendo Irlanda e Escócia para acabar em 9º lugar, além de ter flertado com vitória sobre a África do Sul. São eles o asa Beka Saghinadze (que capitaneou aquela equipe), o excelente abertura Tedo Abhzandadze, o ponta Demur Tapladze e o fullback Beka Mamukashvili. Atenção também para o jovem promissor scrum-half Giorgi Margalitadze, que jogou o último Europeu M18 e brilhou. Entre outros destaques estão o poderoso hooker e capitão Giorgi Chkoidze e o asa Guram Shengelia, que já atuam nos Lelos (a seleção da Geórgia) principais. Portanto, olho nessa terceira linha e também nas formações, já que os georgianos capitalizaram com seu forte scrum na vitória sobre os argentinos.

A Geórgia XV conseguiu repetir o feito do Brasil e virou seu jogo de forma espetacular contra a Argentina XV no sábado passado, vencendo por 23 x 22. Trata-se de um time mais moderno que os Lelos, com mais capacidade na linha, fazendo parte de um trabalho que vem tentando deixar a Geórgia menos dependente do poderio de seus avançados – que, claro, ainda não o ponto alto de seu rugby.

Os donos da casa também estão em pré temporada, assim como estava o Racing, pois a temporada local começa apenas em no fim deste mês. O Brasil terá uma grande chance de conseguir uma excelente resultado na Geórgia e deverá não apenas jogar em igualdade com os georgianos como também poderá ser superior no aspecto físico, já que os Tupis estão no ápice da temporada.

14h30 – Geórgia XV x Brasil, em Tbilisi – Georgia Rugby TV AO VIVO

*Horário de Brasília

Geórgia XV: 15 Beka Mamukashvili, 14 Demur Tapladze , 13 Revaz Jinjikhadze, 12 Guram Kandaurashvili, 11 Akaki Tabutsadze, 10 Tedo Abhzandadze, 9 Giorgi Margalitadze, 8 Nikoloz Sukhashvili, 7 Beka Saghinadze, 6 Guram Shengelia, 5 Gela Shalamberidze, 4 Tornike Akubardia, 3 Tariel Donadze, 2 Giorgi Chkoidze (c), 1 Mikheil Oragvelidze;

Suplentes: 16 Zhorzh Saldadze, 17 Goga Khuroshvili, 18 Mikheil Psuturi, 19 Sandro Mamamtavrishvili, 20 Khvicha Bujiashvili, 21 Arsen Trapaidze, 22 Giorgi Kakauridze, 23 Davit Kldiashvili, 24 Temur Iremadze, 25 Irakli Svanidze, 26 Davit Gobejishvili;

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Lucas “Zé” Tranquez, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Robert Tenório, 10 Josh Reeves, 9 Lucas “Tanque” Duque, 8 André “Buda” Arruda, 7 Arthur Bergo, 6 Cléber “Gelado” Dias, 5 Gabriel Paganini, 4 Luiz “Monstro” Vieira, 3 Jardel Vettorato, 2 Wilton “Nelson” Rebolo, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 David Páscoa, 17 Caique Segura, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Lucas “Bruxinho” Piero, 20 Michael “Ilha” Moraes, 21 Daniel “Maranhãlo” Lima, 22 Stefano Giantorno, 23 De Wet Van Niekerk, 24 Valentin Garcia, 25 Matheus Claudio;

