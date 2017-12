A Praia de Ipanema recebeu neste sábado o evento que encerrou a temporada 2017 do rugby nacional: o Desafio Internacional de Beach Rugby, o Super Desafio BRA, que chegou à sua quarta edição em 2017, com Brasil, Argentina e Uruguai duelando nas areias cariocas entre homens e entre as mulheres.

Como esperado, Brasil foi o grande campeão feminino. As brasileiras confirmaram a supremacia nas areias mantendo a invencibilidade no torneio, com seu tetracampeonato. Desta vez, no entanto, as argentinas apertaram no fim, arrancando um empate inédito em 7 x 7 com o Brasil.

Já no masculino, os argentinos, que não participaram em 2016, voltaram a erguer a taça, sua terceira, também mantendo a supremacia. Destaque foi para a seleção brasileira conseguindo uma vitória de 7 x 5 sobre os uruguaios, campeões de 2016.

Tabela

14h00 – Argentina 6 x 6 Uruguai – Masculino

14h15 – Argentina 9 x 4 Uruguai – Feminino

15h00 – Uruguai 7 x 5 Brasil – Masculino

15h15 – Uruguai 2 x 7 Brasil – Feminino

16h00 – Argentina 6 x 5 Brasil – Masculino

16h18 – Argentina 4 x 5 Brasil – Feminino

16h36 – Argentina 9 x 5 Uruguai – Masculino

16h54 – Argentina 7 x 5 Uruguai – Feminino

17h12 – Brasil 7 x 5 Uruguai – Masculino

17h30 – Brasil 8 x 4 Uruguai – Feminino

17h48 – Brasil 5 x 8 Argentina – Masculino

18h06 – Brasil 7 x 7 Argentina – Feminino

Masculino: 1 Argentina, 2 Uruguai, 3 Brasil;

Feminino: 1 Brasil, 2 Argentina, 3 Uruguai;

Convocados do Brasil

Feminino: Dayana Dakar S.R Oliveira da Silva (Niterói), Eshyllen Coimbra Cardoso (Guanabara), Isadora Lopes de Souza (Melina), Julia Leite Rodrigues (Niterói), Luiza Gonzalez da Costa Campos (Leoas), Marcelle da Cruz de Souza (Guanabara), Rafaela de Conti Zanellato (Curitiba), Raquel Cristina Kochhann (Leoas). Técnica: Rafaela Turola;

Masculino: Cleber Dias da Silva Junior “Gelado” (Poli), Douglas Vinicius de Souza Machado “Tarzan” (Jacareí), Felipe Gomes Rosa (São José), Joao Luiz da Ros “Ige” (Desterro), Leonardo Ceccarelli (Jacareí), Matheus Augusto de Souza Claudio “Negão” (Jacareí), Matheus Rodrigues da Rocha “Blade” (Jacareí), Michel Olimpio Gomes de Oliveira (Iguanas). Técnico: Fernando Portugal;

Campeões

2017 – Brasil (Feminino) e Argentina (Masculino)

2016 – Brasil (Feminino) e Uruguai (Masculino)

2015 – Brasil (Feminino) e Argentina (Masculino)

2014 – Brasil (Feminino) e Argentina (Masculino)

Foto: Brasil Rugby/Fotojump