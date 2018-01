A Seleção Brasileira Masculina de Sevens jogou neste fim de semana o Seven de Viña del Mar, no Chile, segunda e última etapa do Circuito Sul-Americano de Sevens masculino. O Brasil brigava por vaga na Copa do Mundo e no Hong Kong Sevens, mas ao cair no domingo diante do Uruguai nas quartas de final acabou sendo eliminado da disputa pelas vagas sul-americanas nesses dois torneios, que acabaram nas mãos de Chile e Uruguai,

Convocados do Brasil: André Arruda “Buda” (Desterro), Ariel Rodrigues (Jacareí), Daniel Sancery (São José), Felipe Sancery (São José), Josh Reeves (Jacareí), Lucas Muller (Desterro), Lucas Tranquez “Zé” (SPAC), Matheus Cruz (Jacareí), Matheus Daniel “Matias” (Jacareí), Moisés Duque (São José), Robert Santos (Pasteur), Stefano Giantorno (São José), De Web Van Niekerk (Poli), Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens);

Brasil larga com empate em Viña

No primeiro embate do sábado, os Tupis encararam a boa equipe da Irlanda e saíram de campo com um empate em 14 x 14. Os irlandeses largaram na frente, mas os Tupis empataram o jogo e largaram o segundo tempo na frente, com De Wet marcando os dois tries. Porém, no finzinho, os irlandeses arrancaram o try de empate.

Brasil vence Paraguai mas o placar não é dos melhores

Enxergando a necessidade de se manter à frente, a partida contra o Paraguai começou com try brasileiro, Stefano cruzando o in-goal. Felipe Sancery ainda marcou o segundo, mas a defesa deu chance para o paraguaio Sérgio Alvarenga também marcar o seu e o resultado se aproximou, 10 x 07. De Wet e Laurent, duas vezes, ainda avançaram novamente ao campo adversário, mas as falhas de defesa deixaram o resultado apertado: Brasil 29 x 21 Paraguai.

Empate com a África do Sul encerra primeiro dia positivo para o Brasil

O jogo mais aguardado do dia reservou um bom resultado para o Brasil. Quem começa abrindo o placar e marcando a conversão foi Moisés Duque, mostrando sua relevância na equipe. Em seguida, com Selvyn Davids marcando de volta, o primeiro tempo encerrou empatado, 07 x 07.

O retorno deu quase Brasil, Moisés ainda assinalou mais um convertido e até o final do segundo tempo os Tupis lideravam, no entanto, a resposta do empate chegou, Muller du Plessis fez a parte dos Boks, 14 x 14.

O dia se encerrou com dois empates e uma vitória.

Fim do sonho

O domingo começou decepcionante para os Tupis, que encararam o concorrente direto a um lugar na Copa do Mundo e no Hong Kong Sevens, o Uruguai, e acabaram derrotados, dando adeus ao sonho da classificação inédita ao Mundial. O jogo começou com os Teros largando na frente com try de Etcheverry, mas o Brasil deixou tudo igual antes do intervalo com De Wet cravando o try. O segundo tempo foi parelho e seguiu em 7 x 7 até os instantes finais, quando o carrasco Etcheverry fez o try da vitória das Teros, 14 x 07.

Seven Viña – Sudamérica Rugby Sevens 2018 – 2ª etapa do Circuito Sul-Americano

Grupo A: África do Sul, Brasil, Irlanda e Paraguai

Grupo B: Chile, Alemanha, Argentina e Canadá

Grupo C: França, Uruguai, Colômbia e Estados Unidos

*Horários de Brasília

Sábado, dia 13 de janeiro

12h20 – Brasil 14 x 14 Irlanda

12h40 – África do Sul 29 x 00 Paraguai

13h00 – Uruguai 17 x 14 Colômbia

13h20 – França 33 x 07 Estados Unidos

13h40 – Alemanha 24 x 07 Argentina

14h00 – Chile 38 x 00 Canadá

15h40 – Brasil 29 x 21 Paraguai

16h00 – África do Sul 07 x 17 Irlanda

16h20 – Uruguai 17 x 12 Estados Unidos

16h40 – França 17 x 07 Colômbia

17h00 – Alemanha 17 x 12 Canadá

17h20 – Chile 17 x 15 Argentina

19h20 – Irlanda 43 x 00 Paraguai

19h40 – Brasil 14 x 14 África do Sul

20h00 – Colômbia 17 x 26 Estados Unidos

20h20 – Uruguai 17 x 14 França

20h40 – Argentina 31 x 12 Canadá

21h00 – Chile 19 x 22 Alemanha

Domingo, dia 14 de janeiro

12h10 – Semifinal pelo 9º lugar – Estados Unidos 36 x 10 Paraguai

12h30 – Semifinal pelo 9º lugar – Canadá 05 x 19 Colômbia

12h50 – Quartas de final – Irlanda 07 x 05 Argentina

13h10 – Quartas de final – África do Sul 26 x 12 Alemanha

13h30 – Quartas de final – Uruguai 14 x 07 Brasil

13h50 – Quartas de final – França 12 x 07 Chile

15h30 – Semifinal pelo 5º lugar – Alemanha x Brasil

15h50 – Semifinal pelo 5º lugar – Argentina x Chile

16h10 – Semifinal pelo 1º lugar – África do Sul x Uruguai

16h30 – Semifinal pelo 1º lugar – Irlanda x França

18h20 – Decisão do 11º lugar – Paraguai x Canadá

18h40 – Decisão do 9º lugar – Estados Unidos x Colômbia

19h00 – Decisão do 7º lugar

19h40 – Decisão do 5º lugar

20h00 – Decisão do 3º lugar

20h50 – FINAL (1º lugar)

Foto: Brasil Rugby