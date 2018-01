A Seleção Brasileira Masculina de Sevens tem neste fim de semana torneio decisivo em Viña del Mar, no Chile, com a 2ª e última etapa do Circuito Sul-Americano (clique aqui para saber tudo sobre o torneio). Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia e Paraguai concorrem entre si por 2 vagas na Copa do Mundo de Sevens e 2 vagas no Hong Kong Sevens!

Ligue-se em nosso Twitter @portaldorugby para ficar por dentro de tudo que rola em Viña!

Convocados do Brasil: André Arruda “Buda” (Desterro), Ariel Rodrigues (Jacareí), Daniel Sancery (São José), Felipe Sancery (São José), Josh Reeves (Jacareí), Lucas Muller (Desterro), Lucas Tranquez “Zé” (SPAC), Matheus Cruz (Jacareí), Matheus Daniel “Matias” (Jacareí), Moisés Duque (São José), Robert Santos (Pasteur), Stefano Giantorno (São José);

- Continua depois da publicidade -

Brasil larga com empate em Viña

No primeiro embate do sábado, os Tupis encararam a boa equipe da Irlanda e saíram de campo com um empate em 14 x 14. Os irlandeses largaram na frente, mas os Tupis empataram o jogo e largaram o segundo tempo na frente, com Ariel marcando os dois tries. Porém, no finzinho, os irlandeses arrancaram o try de empate.

Seven Viña – Sudamérica Rugby Sevens 2018 – 2ª etapa do Circuito Sul-Americano

Grupo A: África do Sul, Brasil, Irlanda e Paraguai

Grupo B: Chile, Alemanha, Argentina e Canadá

Grupo C: França, Uruguai, Colômbia e Estados Unidos

*Horários de Brasília

Sábado, dia 13 de janeiro

12h20 – Brasil 14 x 14 Irlanda

12h40 – África do Sul x Paraguai

13h00 – Alemanha x Argentina

13h20 – Chile x Canadá

13h40 – Uruguai x Colômbia

14h00 – França x Estados Unidos

15h40 – Brasil x Paraguai

16h00 – África do Sul x Irlanda

16h20 – Alemanha x Canadá

16h40 – Chile x Argentina

17h00 – Uruguai x Estados Unidos

17h20 – França x Colômbia

19h20 – Irlanda x Paraguai

19h40 – Brasil x África do Sul

20h00 – Argentina x Canadá

20h20 – Chile x Alemanha

20h40 – Colômbia x Estados Unidos

21h00 – Uruguai x França

Domingo, dia 14 de janeiro

12h10 – Semifinal pelo 9º lugar – Pior 3º x 4º do Grupo A

12h30 – Semifinal pelo 9º lugar – 4º do Grupo B x 4º do Grupo C

12h50 – Quartas de final – 1º do Grupo A x 2º melhor 3º

13h10 – Quartas de final – 1º do Grupo B x Melhor 3º

13h30 – Quartas de final – 1º do Grupo C x 2º do Grupo A

13h50 – Quartas de final – 2º do Grupo B x 2º do Grupo C

15h30 – Semifinal pelo 5º lugar – Perdedor Quartas 2 x Perdedor Quartas 3

15h50 – Semifinal pelo 5º lugar – Perdedor Quartas 1 x Perdedor Quartas 4

16h10 – Semifinal pelo 1º lugar – Vencedor Quartas 2 x Vencedor Quartas 3

16h30 – Semifinal pelo 1º lugar – Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 4

18h20 – Decisão do 11º lugar

18h40 – Decisão do 9º lugar

19h00 – Decisão do 7º lugar

19h40 – Decisão do 5º lugar

20h00 – Decisão do 3º lugar

20h50 – FINAL (1º lugar)

Foto: Brasil Rugby – Punta 2018