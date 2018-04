Nessa quinta-feira, dia 5, a Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas começará sua saga em busca de vaga na Copa do Mundo da modalidade, que será disputada neste ano, em Sydney, na Austrália, em agosto.

O torneio classificatório que tem a participação do Brasil está sendo disputado na cidade suíça de Nottwil, com 8 países. No Grupo A, estão Alemanha, Suíça, Colômbia e Polônia, enquanto o Brasil está no Grupo B e terá pela frente Coreia do Sul, Nova Zelândia e Irlanda. Os 4 melhores desse torneio garantirão vaga no Mundial. Brasileiros e colombianos asseguraram vaga no Classificatório por terminarem o Campeonato das Américas entre os 4 melhores. Austrália, Dinamarca, França, Grã-Bretanha, Japão e Suécia já estão garantidas no Mundial.

Tabela de jogos

Grupo A: Alemanha, Suíça, Colômbia e Polônia

Grupo B: Brasil, Nova Zelândia, Irlanda e Coreia do Sul

*Horários de Brasília

Quarta-feira, dia 4 de abril

Colômbia 53 x 49 Suíça

Polônia 58 x 52 Alemanha

Quinta-feira, dia 5 de abril

05h00 – Brasil x Coreia do Sul

07h00 – Nova Zelândia x Irlanda

11h00 – Alemanha x Colômbia

13h00 – Suíça x Polônia

15h00 – Nova Zelândia x Coreia do Sul

Sexta-feira, dia 6 de abril

05h00 – Brasil x Irlanda

07h00 – Colômbia x Polônia

11h00 – Irlanda x Coreia do Sul

13h00 – Suíça x Alemanha

15h00 – Brasil x Nova Zelândia

Sábado, dia 7 de abril

07h00 – Semifinal pelo 5º lugar – 3º A x 4º B

09h00 – Semifinal pelo 5º lugar – 3º B x 4º A

11h00 – Semifinal – 1º A x 2º B

13h00 – Semifinal – 1º B x 2º A

Domingo, dia 8 de abril

04h00 – Disputa de 7º lugar

06h00 – Disputa de 5º lugar

08h00 – Disputa de Bronze

10h00 – FINAL – Disputa de Ouro





O Rugby em Cadeira de Rodas







Brasil:

11# JÚLIO BRAZ DA ROCHA

12# ALEXANDRE VITOR GIURIATO

5# ALEXANDRE TANIGUCHI

6# JOSÉ HIGINO OLIVERIA SOUSA

9# DAVI RODRIGUES COIMBRA DE ABREU

8# RAFAEL HOFFMANN

7# MARCÍLIO NUNES DOS SANTOS

10# DENIS CAIRIAC

3# GUILHERME FIGUEIREDO CAMARGO

4# JOSÉ RAUL SCHOELLER GUENTHER

1# GILSON DIAS WIRZMA JUNIOR

2# JULIERME AUGUSTO DE SOUZA

​