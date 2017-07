Nesse sábado, dia 29, a Seleção Brasileira Juvenil irá encarar o Uruguai nas semifinais do camp Sul-Americano Juvenil, torneio de desenvolvimento da Sudamérica Rugby que preparará as seleções de Brasil, Uruguai, Chile e Argentina para a remodelação no ano que vem do Sul-Americano M19 em Sul-Americano M20.

A rodada inaugural de semifinais oporá a seleção M19 da Argentina com o M20 do Chile e o M20 do Brasil com o M20 do Uruguai (que está na reta final de sua preparação para a disputa do Troféu Mundial M20, em agosto. Os Teritos uruguaios fizeram nesse último fim de semana um amistosos preparatório contra a seleção M20 da província argentina de Rosario e venceram por 54 x 12. Já o Brasil esteve concentrando em camps em Curitiba e Bento Gonçalves ao longo da semana, em seu caminho para o país vizinho.

Nesta quarta, foi anunciada a mudança em cima da hora dos locais das partidas. O torneio não será mais na cidade uruguaia de Minas, mas em Montevidéu, com as semifinais ocorrendo no campo do Old Christians, ao passo que as finais, na terça, serão no PSG, também na capital uruguaia.

O formato de camp para o torneio ainda oferecerá a realização de atividades junto do corpo técnico dos Jaguares argentinos e da arbitragem da Sudamérica Rugby.

O Brasil vai ao Uruguai (de ônibus) comandado pelos treinadores Damian Rotondo e Fernando Portugal.

Convocados:

Ariel Rodrigues (Jacareí), Daniel Lima (Rio Branco), David Páscoa (BH Rugby), Devon Muller (Band Saracens), Douglas Vinícius (Jacareí), Federico Padilla (Curiitba), Felipe Cunha (Pasteur), Felipe Rosa (São José), Henrique Ferreira (Curitiba), João Vitor Silva (São José), Leonardo de Souza (SC Rugby), Leonardo Ceccarelli (Jacareí), Leonardo Diaz (Curitiba), Lucas Spago (Pasteur), Marcos Vinícius Silva (São José), Matheus Augusto Oliveira (Jacareí), Michel Olimpo (São José), Patrick Fonseca (São José), Piero Pozzi (Jacareí), Rafael Henrique dos Santos (São José), Robson de Moraes (Pasteur), Thiago Campos (São José), Túlio de Oliveira (Lobo Bravo Guarapuava), Vitor Domingues (Curitiba), Welinson Silva (Guanabara) e Williams Cripa (Brummers);

Sábado, dia 29 de julho

14h00 – Argentina x Chile

15h30 – Uruguai x Brasil

Foto: Brasil Rugby