Após cair contra o Paraguai na estreia do Sul-Americano M20, o Brasil duelará nesta quarta-feira com o Chile, em jogo crucial às pretensões brasileiras no certame. O jogo será exibido ao vivo pelo YouTube da TigoSports paraguaia (clique aqui).

O histórico favorece o Chile, que havia vencido todos os confrontos contra o Brasil na história da categoria até o ano passado, quando os Curumins, com um time basicamente M19, triunfaram sobre o M20 chileno, que se preparava para o Troféu Mundial M20. Placar de 7 x 5 épico, em Montevidéu, no dia 1º de agosto, com nada menos que 17 dos 23 jogadores que estarão hoje em campo. O try, naquela partida, foi do hooker David Páscoa, do BH, com conversão de Lucas Spago.

Com relação ao jogo de abertura do Sul-Americano de 2018, isto é, a derrota para o Paraguai por 25 x 23, Damian Rotondo, treinador do Brasil, efetuou duas mudanças no time titular. Na linha, com Tarzan, do Jacareí, entrando no segundo centro no posto de Feijão, deslocado para a ponta para substituir Thiago Ramos, que começará no banco. Já nos avançados, o asa Gabriel Graef ganhou a posição de Adrio, que também começará entre os suplentes. A vitória é obrigatória para os Curumins na luta pelo título – que dará vaga no Troféu Mundial M20. Porém, a derrota inicial já deixou a situação complicada.

Isso porque o Chile teve um jogo inaugural do qual pouco pode ser extraído. Os chilenos atropelaram a Venezuela por acachapantes 119 x 00, o que certamente foi uma contundente prova de força dos Condoritos, mas diante de um oponente esperadamente frágil e inexperiente. Os chilenos, porém, cumpriram com a missão de fazerem um largo saldo de ponto e, se vencerem o Brasil, poderão ficar a somente um triunfo sobre o Paraguai da classificação ao Troféu Mundial M20. Isso porque o Uruguai, o outro favorito, não conseguiu um saldo tão grande em sua partida teoricamente mais simples, contra a Colômbia, marcando “somente” 99 x 05.

Os Curumins foram escalados assim:

15 Robson de Moraes, 14 Victor Guilherme “Feijão” da Silva, 13 Douglas Vinícius “Tarzan” Machado, 12 Leo “Ilha” Ceccarelli, 11 Ariel Rodrigues, 10 Lucas Spago, 9 Daniel “Maranhão” Lima, 8 Matheus Cláudio, 7 Rafael Henrique Teixeira, 6 Gabriel “Argentino” Graef, 5 Williams Crippa, 4 João Victor “Pirulito” da Silva, 3 Levy Marinho, 2 David Páscoa, 1 Piero Pozzi;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” da Silva, 17 Brendon Pinheiro, 18 Henrique Ferreira, 19 Matheus “Acerola” de Oliveira, 20 Adrio de Melo, 21 Felipe Cunha, 22 Patrick Fonseca, 23 Thiago Ramos;

O formato de disputas

São 6 seleções participantes, divididas em 2 grupos com 3 times cada, sendo que cada seleção enfrenta apenas os times do outro grupo, em um total de 3 rodadas. E é só. O time que mais pontos somar será o campeão, sem que haja uma final. Isso significa que duas seleções podem acabar com 3 vitórias e nenhuma derrota, sem se enfrentarem pelo título.

O torneio adota o sistema de ponto bônus, usando a regra francesa: o bônus ofensivo será dado à equipe que vencer seu jogo fazendo pelo menos 3 tries a mais que seu oponente. O bônus defensivo será do time que perder por diferença de até 7 pontos.

Campeonato Sul-Americano M20 – em Assunção, Paraguai

*Horários de Brasília

Quarta-feira, dia 11 de abril

2ª rodada

13h00 – Venezuela x Colômbia

15h00 – Brasil x Chile

17h00 – Uruguai x Paraguai

Seleção Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Chile 10 2 2 0 0 2 0 149 3 146 Uruguai 10 2 2 0 0 2 0 137 17 120 Colômbia 5 2 1 0 1 1 0 50 104 -54 Paraguai 4 2 1 0 1 0 0 37 61 -24 Brasil 1 2 0 0 2 0 1 26 55 -29 Venezuela 0 2 0 0 2 0 0 5 164 -159

Sábado, dia 14 de abril

13h00 – Brasil x Colômbia

15h00 – Paraguai x Venezuela

17h00 – Uruguai x Chile