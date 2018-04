O World Rugby confirmou o ranqueamento das seleções classificadas para a Copa do Mundo de Sevens e, com isso, já são conhecidos os cruzamentos da primeira fase do torneio, que acontecerá em São Francisco, nos Estados Unidos, entre os dias 20 e 22 de julho (o fim de semana seguinte à final da Copa do Mundo de futebol).

A competição disputada de quatro em quatro anos sofreu mudanças importantes desde sua última edição, em 2013. O torneio que deveria ser realizado em 2017 foi postergado para 2018, para que a Copa do Mundo ocorra sempre dois anos após os Jogos Olímpicos. Além disso, o formato do torneio mudou completamente, abandonando a fórmula de fases de grupos.

Para se diferenciar dos torneios da Série Mundial de Sevens e dos Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo de Sevens será toda em mata-mata:

No torneio feminino, as 16 seleções começam as disputas a partir da fase de oitavas de final, sendo precisas 4 vitórias para um time ser campeão;

Do torneio masculino participam 24 times sendo que: 8 estão garantidos na fase de oitavas de final; E os demais 16 deverão jogar os duelos classificatórios para as outras 8 vagas nas oitavas de final;



A definição dos duelos foi baseado na soma da pontuação das equipes na soma da Série Mundial de Sevens 2016-17 com a Série Mundial 2017-18 até o torneio de Hong Kong.

Brasil contra Canadá no feminino

O Brasil se classificou somente para o torneio feminino (pela terceira vez seguida) e terá pela frente nas oitavas de final o Canadá. É vencer ou vencer. Confira os confrontos!

Sexta-feira, dia 20 de julho

Feminino – Oitavas de final

Nova Zelândia x México

Inglaterra x Irlanda

Rússia x África do Sul

Estados Unidos x China

Austrália x Papua Nova Guiné

Fiji x Espanha

Canadá x Brasil

França x Japão

Masculino

Classificatório para as Oitavas de Final

Irlanda x Chile

Quênia x Tonga

Samoa x Uganda

Gales x Zimbábue

Japão x Uruguai

Canadá x Papua Nova Guiné

Rússia x Hong Kong

França x Jamaica

Oitavas de Final

África do Sul x Irlanda/Chile

Escócia x Quênia/Tonga

Inglaterra x Samoa/Uganda

Estados Unidos x Gales/Zimbábue

Fiji x Japão/Uruguai

Argentina x Canadá/Papua Nova Guiné

Nova Zelândia x Rússia/Hong Kong

Austrália x França/Jamaica