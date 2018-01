A Seleção Brasileira Masculina de Sevens decidirá seu futuro nesse fim de semana em Viña del Mar, no Chile, onde será realizada e segunda, última e decisiva etapa do Sudamérica Rugby Sevens, o Circuito Sul-Americano de Sevens. O torneio de Viña del Mar não será transmitido pela ESPN, mas terá transmissão pelo Facebook Live do torneio.



Mas, o que está em jogo?

Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia competem entre si por: 2 vagas na Copa do Mundo de Sevens de 2018, que será jogada em São Francisco (EUA), em julho. Realizada a cada 4 anos, é a segunda mais importante do sevens, atrás somente dos Jogos Olímpicos; 2 vagas no Hong Kong Sevens, em abril, a 2ª divisão da Série Mundial de Sevens (o circuito mundial, jogado anualmente); 1 vaga como seleção convidada nos torneios de Las Vegas e Vancouver da Série Mundial de Sevens (da 1ª divisão mundial), ambos em março;

Para a Argentina (equipe de desenvolvimento) e as demais 6 seleções convidadas do circuito (África do Sul, Estados Unidos, Canadá e França, que também jogam com seleções de desenvolvimento, além dos times principais de sevens de Alemanha e Irlanda), o Seven de Viña serve para definir o título do Sudamérica Rugby Sevens 2018;

As partidas serão no campo do Colegio Mackay, no bairro de Reñaca.

- Continua depois da publicidade -

O que esperar?

O Brasil é hoje o 3º melhor entre os 5 sul-americanos rivais diretos pelas vagas no Mundial. Atrás de Chile e Uruguai, os Tupis precisarão descontar a diferença para seus concorrentes. Entre os cenários possíveis para o Brasil se classificar:

Caso o Uruguai e o Chile avancem às semifinais em Viña, os Tupis precisarão do título e de no máximo um 3º lugar do Uruguai;

Caso o Brasil avance às semifinais e o Uruguai não, a vaga será dos Tupis caso o Brasil acabe o torneio em 3º lugar;

Caso Brasil e Uruguai não avancem às semifinais, o Brasil precisará ficar em 5º lugar e torcer para o Uruguai não superar o 8º lugar;

Se Uruguai ficar acima do Brasil em Viña, os Tupis precisarão acabar o torneio no mínimo 4 posições acima do Chile para irem ao Mundial;

Obs: o primeiro critério de desempate é o confronte direto, com o Brasil hoje levando vantagem sobre o Uruguai pela vitória em Punta del Este por 17 x 12;

Vale lembrar ainda que:

O torneio de Viña del Mar tem 12 seleções divididas em 3 grupos com 4 times cada. Avançarão às quartas de final os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores 3ºs colocados;

O Brasil caiu em um grupo complicado, com a campeã da primeira etapa, a África do Sul, e a Irlanda, que fez um grande sábado em Punta, mas sucumbiu no domingo, caindo inclusive contra o Brasil (17 x 12). Isto significa um duelo contra a Boks Academy que o Brasil não é favorito (mas joga estimulado pela memória da vitória sobre os sul-africanos em Viña 2016) e outro absolutamente equilibrado contra os irlandeses. O quarto time da chave é o Paraguai, que começou fraco o circuito ficando em último lugar e o jogo contra os Yakarés será de vitória obrigatória e com a pressão do Brasil somar muitos pontos para ter segurança na batalha pelas vagas nas semifinais.

Chilenos e uruguaios terão fortes chances de irem às quartas de final. O Chile – que contará com o apoio da torcida – terá como principais oponentes a Alemanha e a decepcionante Argentina, enquanto o Canadá, que foi muito mal em Punta del Este, aparece como o concorrente mais fraco. Já o Uruguai vai encarar as perigosas França e Colômbia – de grande evolução -, além dos Estados Unidos, que foram facilmente derrotados pelo Brasil no torneio passado.

Brasil entra com pé direito e empata com a Irlanda

A partida começou com a Irlanda abrindo o placar com Terry Kennedy e Roche convertendo, 07 x 00. Em seguida, o Brasil tratou de empatar com Ariel atravessando o in-goal e Moisés assinalando a conversão. O que parecia emocionante o suficiente, foi repetido por ambos, aumentando o placar para 14 x 07, Brasil finalizando o primeiro tempo à frente. No retorno, a Irlanda empatou com try de O’Shea, convertido novamente por Roche. Placar final: 14 x 14.

Convocados do Brasil: André Arruda “Buda” (Desterro), Ariel Rodrigues (Jacareí), Daniel Sancery (São José), Felipe Sancery (São José), Josh Reeves (Jacareí), Lucas Muller (Desterro), Lucas Tranquez “Zé” (SPAC), Matheus Cruz (Jacareí), Matheus Daniel “Matias” (Jacareí), Moisés Duque (São José), Robert Santos (Pasteur), Stefano Giantorno (São José);

Classificação de momento

Seleção Punta Viña Pontos totais África do Sul 22 22 Chile 19 19 França 17 17 Uruguai 15 15 Alemanha 12 12 Brasil 10 10 Irlanda 8 8 Argentina 7 7 Colômbia 5 5 Estados Unidos 3 3 Canadá 2 2 Paraguai 1 1

Em negrito, as seleções que disputam 2 vagas na Copa do Mundo de Sevens, 2 vagas no Hong Kong Sevens e 1 vaga no Las Vegas Sevens e no Vancouver Sevens.

Seven Viña – Sudamérica Rugby Sevens 2018 – 2ª etapa do Circuito Sul-Americano

Grupo A: África do Sul, Brasil, Irlanda e Paraguai

Grupo B: Chile, Alemanha, Argentina e Canadá

Grupo C: França, Uruguai, Colômbia e Estados Unidos

*Horários de Brasília

Sábado, dia 13 de janeiro

12h20 – Brasil 14 x 14 Irlanda

12h40 – África do Sul 29 x 00 Paraguai

13h00 – Uruguai 17 x 14 Colômbia

13h20 – França 33 x 07 Estados Unidos

13h40 – Alemanha 24 x 07 Argentina

14h00 – Chile 38 x 00 Canadá

15h40 – Brasil x Paraguai

16h00 – África do Sul x Irlanda

16h20 – Alemanha x Canadá

16h40 – Chile x Argentina

17h00 – Uruguai x Estados Unidos

17h20 – França x Colômbia

19h20 – Irlanda x Paraguai

19h40 – Brasil x África do Sul

20h00 – Argentina x Canadá

20h20 – Chile x Alemanha

20h40 – Colômbia x Estados Unidos

21h00 – Uruguai x França

Domingo, dia 14 de janeiro

12h10 – Semifinal pelo 9º lugar – Pior 3º x 4º do Grupo A

12h30 – Semifinal pelo 9º lugar – 4º do Grupo B x 4º do Grupo C

12h50 – Quartas de final – 1º do Grupo A x 2º melhor 3º

13h10 – Quartas de final – 1º do Grupo B x Melhor 3º

13h30 – Quartas de final – 1º do Grupo C x 2º do Grupo A

13h50 – Quartas de final – 2º do Grupo B x 2º do Grupo C

15h30 – Semifinal pelo 5º lugar – Perdedor Quartas 2 x Perdedor Quartas 3

15h50 – Semifinal pelo 5º lugar – Perdedor Quartas 1 x Perdedor Quartas 4

16h10 – Semifinal pelo 1º lugar – Vencedor Quartas 2 x Vencedor Quartas 3

16h30 – Semifinal pelo 1º lugar – Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 4

18h20 – Decisão do 11º lugar

18h40 – Decisão do 9º lugar

19h00 – Decisão do 7º lugar

19h40 – Decisão do 5º lugar

20h00 – Decisão do 3º lugar

20h50 – FINAL (1º lugar)

Foto: URU – Seven Punta 2018