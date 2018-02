ARTIGO COM VÍDEOS – Nesse sábado, com promessa de temporada entre 3º e 8ºC, com chuva, o Brasil jogará na cidade de Victoria, no extremo oeste do Canadá, contra a seleção da casa pela 3ª rodada do Americas Rugby Championship.O jogo acontecerá 18h40, hora local, que seria 00h40, pelo horário atual de verão. Porém, o horário de verão acabará 00h00 e, portanto, o jogo será oficialmente às 23h40 do sábado. Com transmissão ao vivo da ESPN+.

A partida se dará em condições bastante diferentes da primeira vez que as duas seleções duelaram. Em 2016, o Brasil jogou no mesmo estádio que jogará amanhã, o Westhills Stadium, mas tudo era novo, aquela era a primeira partida na história do Brasil contra o Canadá no XV e os canadenses venceram bem por 52 x 25 – mas não sem o Brasil mostrar bons momentos. Depois, em 2017, no Pacaembu, a história foi outra e o Brasil afundou o Canadá no Ranking mundial vencendo por históricos 24 x 23 no finzinho, com try de Zé no apagar das luzes. Desde então, a situação do rugby XV canadense só se agravou, com os Canucks vivendo talvez o pior momento da história. Qualidade não é exatamente o que falta ao Canadá, mas a equipe vive um momento psicológico terrível, sobretudo após perder para o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 e ficar seriamente ameaçado de ficar de fora de um Mundial pela primeira vez em sua existência. Depois disso, os canadenses ainda caíram novamente diante dos vizinhos EUA, 29 x 10.

O Brasil, por sua vez, caiu em casa contra o Uruguai, por 27 x 18, depois de ir ao intervalo do jogo vencendo por 18 x 03. A queda de rendimento dos Tupis preocupa, mas os Canucks também declinaram no segundo tempo contra os EUA, mostrando fraco poder de reação e muita inconstância. Rodolfo Ambrosio, técnico do Brasil, optou por manter a base do time que duelou com os Teros, com apenas 4 mudanças. Na linha, Robert voltou ao banco dando lugar a Ariel, ao passo que no pack o lesionado Jardel (destaque contra os uruguaios) será substituído por Chabal, de volta ao time, o segunda linha Diegão jogará no posto de Bruxinho, ganhando descanso, e Michael Ilha entrará como terceira linha no posto de Bergo, que será opção desta vez.

Para os Tupis, vencer a partida reergueria o ânimo após a virada sofrida contra os Teros, faria o Brasil encostar nos canadenses no Ranking mundial (mesmo com a vitória, o 25º lugar deverá ser mantido pelos Tupis) e provaria que as vitórias anteriores sobre EUA e Canadá não foram circunstanciais. É jogo de afirmação!

“Estamos confiantes, nosso jogo está saindo, e estamos ganhando experiência para controlar os resultados positivos. A partida contra o Canadá será muito dura, pesada, pois eles têm muita força e devem vir com tudo, pois começaram mal o torneio. Mas estamos focados para buscar a vitória”, disse Yan Rosetti, capitão dos Tupis na partida contra o Uruguai, na última sexta-feira.

Por sua vez, o técnico galês do Canadá, Kingsley Jones, terá mais dores de cabeça para o duelo e encara a partida como uma etapa na reconstrução da forma dos Canucks, pensando em novembro, quando o time jogará sua última chance de ir ao Mundial, enfrentando a Repescagem Mundial. Em declaração, o treinador deixou claro que sabe que seu time é o favorito e que precisa corresponder a tal condição. Para o Canadá, quebrar o jejum de vitórias é essencial, sobretudo para os Canucks não despencarem no Ranking. Os canadenses vem mostrando sérias deficiências defensivas e fragilidade nas formações. O ponto forte do time segue sendo apenas a qualidade de sua habilidosa linha.

Mas o Canadá ainda não revelou seu XV, portanto atualizaremos o artigo assim que os Canucks tiveram sua equipe.

23h40* – Canadá x Brasil, em Langford/Victoria – ESPN+ AO VIVO

*após o término do horário de verão

Árbitro: Kurt Weaver (Estados Unidos)

Canadá: em breve

Brasil: 15 Lucas “Zé” Tranquez, 14 Ariel Rodrigues, 13 Felipe Sancery, 12 Moisés Duque, 11 Lucas Muller, 10 Josh Reeves, 9 Laurent Bourda-Couhet, 8 André “Buda” Arruda, 7 Cléber “Gelado” Dias, 6 Michael “Ilha” Moraes, 5 Diegão Lopez, 4 Gabriel Paganini, 3 Matheus “Blade” Rocha, 2 Yan Rosetti (c), 1 Jonatas “Chabal” Paulo;

Suplentes: 16 Endy Willian Pinheiro, 17 Lucas Abud, 18 Caique Segura, 19 Lucas “Bruxinho” Piero, 20 Arthur Bergo, 21 Will Broderick, 22 Leo Ceccarelli, 23 Robert Tenorio;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Estados Unidos Eagles 9 2 2 0 0 1 0 46 20 26 Uruguai Teros 9 2 2 0 0 1 0 65 47 18 Argentina Argentina XV 6 2 1 0 1 1 1 67 29 38 Brasil Tupis 4 2 1 0 1 0 0 34 41 -7 Chile Cóndores 1 2 0 0 1 0 1 26 73 -47 Canadá Canucks 1 2 0 0 2 1 0 39 67 -28

Foto: Fotojump