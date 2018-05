Ao meio-dia desse sábado, dia 12, a Seleção Brasileira entrará em campo no Club Newman, em Benavidez, norte da Grande Buenos Aires, contra a Argentina XV, a seleção de desenvolvimento da Argentina, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano.

Rodolfo Ambrosio, técnico do Brasil, fez apenas 3 alterações no XV titular brasileiro para visitar os argentinos. A grande novidade é o retorno de Tanque à camisa 9 dos Tupis, para fazer um trio muito aguardado com Josh e Moisés na criação. A outra novidade na linha é a entrada do ponta Ariel no posto de Stefano, com Grilo ganhando um lugar entre os reservas. Já no pack Mauri dará lugar na segunda linha a Bruxinho. Ige segue como titular do time, pronto para mais uma apresentação com os Tupis.

Com relação ao grupo que perdeu por somente 28 x 08 para a Argentina em março pelo Americas Rugby Championship, também foram realizadas apenas 3 trocas, com Buda ausente da terceira linha, substituído por Ige, e com Will e Mauri dando lugar justamente a Tanque e Bruxinho. O time brasileiro todo, portanto, tem já experiência duelando com a Argentina XV.

No entanto, Felipe Contepomi, técnico da Argentina XV, manteve apenas 4 atletas do time titular que venceu o Brasil em março em São José dos Campos. Permaneceram somente o centro Resino (autor do último try daquela vitória argentina), os terceiras linhas Portillo e Bavaro (o capitão) e o primeira linha Espinal (que recebera cartão vermelho naquele jogo). Os primeiras linhas dos Jaguares, Brarda e Fortuny, entraram apenas no segundo tempo do último jogo e começarão como titulares nesse sábado, mostrando que o bom jogo realizado pelos Tupis no ARC fez Contepomi apostar em um XV titular com alguns atletas de maior destaque. E justamente as atenções estarão voltadas para a dupla de scrum-half e abertura, ambos dos Jaguares, Tomás Cubelli (com 63 jogos pelos Pumas e uma Copa do Mundo disputada, em 2015) e Diaz Bonilla (do elenco dos Jaguares). A eles se soma o segunda linha Benjamín Macome, de 28 jogos pelos Pumas.

O Brasil jamais venceu a Argentina no rugby XV e, caso consiga uma histórica vitória, decidirá o título do Sul-Americano em casa, no SPAC, contra a Colômbia. Os Tupis terão um elenco muito forte e chegam ao jogo motivados pelo desempenho contra os chilenos, mas cientes da dificuldade que virá pela frente. A anulação de Cubelli e Diaz Bonilla é crucial para um sucesso, assim como é crucial um jogo perfeito nas formações fixas, ainda mais com Brarda, Fortuny e Macome do outro lado. É preciso jogo perfeito do lado dos Tupis, nada menos que isso, para que a história seja feita.

Demais partidas

Outras duas partidas rolarão no sábado pelo Sul-Americano. Em Montevidéu, o Chile buscará reabilitação visitando a seleção de desenvolvimento do Uruguai, que largou vencendo sem convencer a Colômbia.

Já em Assunção, o Paraguai receberá a Colômbia para um duelo muito aguardado pelos dois países, que buscam uma vitória no torneio e jogam para saberem como um está de fato em relação ao outro no momento. Os Yakarés paraguaios jamais foram derrotado pelos Tucanos colombianos, que estreiam neste ano na elite do continente. Quem vence?

Campeonato Sul-Americano 6 Nações

2ª rodada – Sábado, dia 12 de maio



*Horários de Brasília

12h00 – Argentina XV x Brasil, em Benavidez, Buenos Aires – Scrum.com AO VIVO

Árbitro: Joaquin Montes (Uruguai)

Histórico: 3 jogos e 3 vitórias da Argentina XV (desde 2016). Último jogo: Brasil 08 x 28 Argentina XV, em 2018 (Americas Rugby Championship);

Argentina XV: 15 Tomás Videla, 14 Manuel Bustinduy, 13 Santiago Resino, 12 Nicolás Cantarutti, 11 Francisco Liotta, 10 Joaquín Díaz Bonilla, 9 Tomás Cubelli, 8 Santiago Portillo, 7 Lautaro Bavaro (c), 6 Mariano Romanini, 5 Federico Gutiérrez, 4 Benjamín Macome, 3 Benjamín Espinal, 2 Diego Fortuny, 1 Franco Brarda;

Suplentes: 16 José Luis González, 17 Julián Martín, 18 Felipe Arregui, 19 Nahuel Milán, 20 Rodrigo Fernández Criado, 21 Gregorio Del Prete, 22 Juan Cruz González, 23 Facundo Ferrario;

Brasil: 15 Lucas “Zé” Tranquez, 14 De Wet Van Niekerk, 13 Felipe Sancery, 12 Moisés Duque, 11 Ariel Rodrigues, 10 Josh Reeves, 9 Lucas “Tanque” Duque, 8 Matheus Augusto, 7 João Luiz “Ige” da Ros, 6 Arthur Bergo, 5 Gabriel Paganini, 4 Lucas “Bruxinho” Piero, 3 Jardel Vettorato, 2 Yan Rosetti (c), 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Endy Willian, 17 Wilton “Nelson” Rebolo, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Caique Silva, 20 Michael “Ilha” de Moraes, 21 Will Broderick, 22 Rafael “Grilo” Morales, 23 Valentin Garcia;





15h00 – Uruguai XV x Chile, em Montevidéu

Árbitro: Pablo de Luca (Argentina)

16h30 – Paraguai x Colômbia, em Medellín

Árbitro: Jauri Rivero (Argentina)

Histórico: 6 jogos e 6 vitórias do Paraguai. Último jogo: Paraguai 39 x 27 Colômbia, em 2016 (Eliminatórias para a Copa do Mundo);

Seleção Apelido Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Argentina XV Argentina XV 5 1 1 0 0 1 0 64 3 61 Uruguai XV Uruguai XV 5 1 1 0 0 1 0 26 5 21 Brasil Tupis 4 1 1 0 0 0 0 12 28 -16 Chile Cóndores 0 1 0 0 1 0 0 28 12 16 Colômbia Tucanes 0 1 0 0 1 0 0 5 26 -21 Paraguai Yakarés 0 1 0 0 1 0 0 3 64 -61